Foro Isleta remarca que la situación entre los vecinos y los inmigrantes es insostenible

El portavoz de Foro La Isleta, Iván González, ha sido muy crítico con los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de consolidar el centro de acogida Canarias 50 para la recepción de inmigrantes.

Según expone en Herrera en COPE Gran Canaria, los vecinos se sienten engañados por el consistorio porque se les había prometido que este espacio se dedicaría a instalaciones deportivas y de ocio: “tenemos un proyecto hecho de zonas ajardinadas y con dotación deportiva que mucha falta hace en el barrio, además si finalmente, esta zona se dedica exclusivamente acoger a los inmigrantes, se elimina la posibilidad de que sea recuperada por los vecinos,” González también advierte de que el foro tenía muchos proyectos para el espacio “hay mil posibilidades, incluso planteamos que sea compartida, es decir, confluyendo el centro con espacios habilitados para los vecinos.”

Otro de los problemas que denuncian es la inseguridad ciudadana que se ha instalado desde que el Canarias 50 está dedicado a los inmigrantes, inconveniente que califica de grave porque cada vez más se ve situaciones de inseguridad ciudadana: “ahora si lo consolidan, aunque sea con menos plazas, también se consolidará los problemas de convivencia de la zona,” González advierte de que este problema lo están arrastrando desde hace tiempo y les “calienta” que se les eche la culpa a los vecinos tildándolos de xenófobos e insolidarios: “no somos xenófobos, no somos insolidarios, estamos sufriendo la masificación de inmigrantes en el barrio, es un problema de convivencia, no están tutelados, no tienen asistencia e invitamos a todo aquel a que venga a nuestras casas y vea como muchos inmigrantes generar sus fechorías, defecan, orinal, hay robos, peleas, y saquen sus consecuencias, y la convivencia es insoportable, no somos ni xenófobos ni insolidarios, “apunta González.

Ante esta situación, el foro tiene previsto reunirse con Delegación del Gobierno para que, en principio, les aclare si finalmente esta zona será consolidada como tal y qué tipos de acciones se realizarán para la efectiva y real tutela de los inmigrantes, con el fin de evitar la situación de inseguridad ciudadana que sufren.