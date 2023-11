Familias canarias sobre el protocolo para el calor: “Los menores no se pueden quedar solos”

Las medidas propuestas por la consejería de Educación para combatir el calor levantan ampollas en la comunidad educativa. Este departamento está analizando implantar posibles medidas y crear un protocolo contra el calor en los centros educativos. Entre las propuestas: la posibilidad de reducir la jornada lectiva o realizar clases telemáticas.

Un anuncio que ha suscitado reacciones, sobre todo entre las familias de los menores, así como el profesorado. Este protocolo de actuación quiere contar con otras consejerías, tales como Sanidad o la de Seguridad y Emergencias, para consensuar entre todas las partes el plan de actuación.

Hoy en Herrera en COPE Canarias hemos bajado a la calle para conocer la opinión de los padres y madres sobre este asunto. La mayoría coincide: son unas medidas que no van a ayudar con la conciliación familiar, ni tampoco se ha hablado de acondicionar todas las infraestructuras, algo que consideran mucho más necesario.

Cathaysa Rodríguez es madre trabajadora. Considera que este protocolo podría ser adecuado si se les adapta la formación a las condiciones de cada alumno. Es decir, que no se base únicamente en la realización de tareas, como ya ocurrió en la pandemia, sino que sea mucho más dinámico. En su opinión, la solución pasaría por acondicionar los centros educativos.

“No creo que reducir la jornada lectiva, sea lo más adecuado, veo más adecuado la formación online, siempre y cuando la formación esté adaptado a las necesidades o circunstancias del alumnado. No basarse en la realización de tareas, sino hacerlo de manera más dinámica”

En la misma línea se ha pronunciado Bibiana Valeriano. Dice que ella "sí que está de acuerdo que se haga un plan de autoprotección, pero deben estar adaptadas a las infraestructuras. Que se adapten tanto al frío como al calor que estamos viviendo en estos últimos años".

En cuanto a la reducción de jornada: “No creo que sea la mejor solución reducir la jornada y dar unas clases telemáticas porque no es lo mismo que hacerlas de manera presencial”.

"¿Este protocolo ayudará a la conciliación familiar? Evidentemente no"

La gran mayoría de los oyentes, a los que preguntamos, tienen la misma duda: ¿van a poder conciliar su trabajo con la educación de sus hijos? Evidentemente no. Nos cuentan que si se llega a implantar este protocolo, van a tener el problema de que muchas veces no van a poder dejar a sus hijos bajo el cuidado de nadie y van a tener que pedir favores en el trabajo.

Es el caso de Delaria Mesa. Considera que la medida es adecuada, siempre y cuando se tenga en cuenta que muchos padres trabajan fuera de su hogar, por lo que tendrán que conciliar su trabajo con la educación de sus hijos.

“Esta medida me parece adecuada, siempre y cuando se tenga en cuenta que muchos padres trabajamos fuera del hogar y no podemos conciliar nuestro trabajo con la escuela. Si se implantan las clases telemáticas, ya sería comprometer a familiares o a amigos para que nos cuiden a los hijos. Además, a eso hay que añadirle que tengan que hacer muchas tareas online y podría ocasionar problemas por la brecha digital que hay. De hecho, debido a la crisis, hay mucha gente que no tiene internet en casa o una tablet para los niños. Esto es algo que costaría mucho adaptarlo”, añade.

Delaria Mesa: “Hay que tener en cuenta eso: familia y trabajo, no es dejarlos en casa y hacerlo todo telemático”.

Lidia Estupiñán dice que a ella le parece genial que se reduzca la jornada lectiva cuando hay calor porque los niños lo pasan mal, pero, “hay otro problema añadido: ¿Qué hacen con los menores si no puede dejarlos a cargo de nadie?”.

Oliver García, por su parte, considera que hay que poner en todas las aulas aire acondicionado. Entiende que supone un alto coste implantarlo en las infraestructuras, pero no entiende como en todas los edificios públicos disponen de esto y en los colegios no.

Unas propuestas que se hacen con la idea de implantarlas en los centros educativos de Canarias. Los padres lo tienen claro, si se llevan a cabo, deben venir acompañadas con la conciliación.

La Federación de AMPA de Gran Canaria: "A las familias se nos ponen los pelos de punta con las propuestas"

Mariam Álvarez, presidenta de la Federación de la Asociación de Madres y Padres de Gran Canarias, ha expuesto en la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria que las propuestas anunciadas por el consejero de Educación no se han fundamentado todavía en ningún documento, por lo tanto, antes de su elaboración van a consultar también a la comunidad lectiva.

"Partiendo de esa base, sí que se ha dicho que se está contemplando hacer clases telemáticas, así como una reducción de jornada lectiva. Con este anuncio a las familias se nos pone los pelos de punta, porque no existe una opción fiable para las clases telemáticas y hay que recordar lo que ocurrió durante la pandemia. No es posible a día de hoy que los alumnos puedan seguir un curso escolar o una clase telemáticamente", añade.

Y añade otro problema: "Estamos hablando de niños entre 3 y 16 años. ¿Las clases telemáticas serían que yo deje a mis hijos solos en casa, mientras yo voy a trabajar, ellos encienden el ordenador y recibe una clase? Esas clases telemáticas solo son posibles i hay alguien que se quede con ellos en casa. ¿Tú crees que voy a dejar a mis hijos solos en una clase telemática, pero cómo vamos a poner a los niños tan pequeños? ¿Quién se queda con esos niños para controlarlos cuando estoy trabajando? Me parece que eso no es una opción".

Insiste en que todavía no se ha hecho ese protocolo de actuación para los episodios de calor y, por lo tanto, tendrán que analizarlo con todas las parte al detalle, para poder adecuarlo a toda la ciudadanía.

"A día de hoy, no hemos visto el protocolo, pero hablar de clases telemáticas o reducción de jornada escolar, en mi opinión, es una auténtica locura, porque no existe una alternativa a clases telemáticas que no pase porque los padre se queden en casa con sus hijos. Y hay otro problema, tampoco hay conexión de internet estable, ni los propios profesores tienen el equipo necesario para poder dar dichas clases online".