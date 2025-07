FACUA denuncia a una aerolínea por reducir ilegalmente la compensación por overbooking

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la compañía Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por una práctica que consideran irregular y sistemática. La organización ha tenido acceso a un documento que la aerolínea entrega a los pasajeros afectados por overbooking, donde se les informa erróneamente de que tienen derecho a una compensación económica de 200 euros en efectivo o 240 en bonos, pese a que el reglamento europeo establece una indemnización de 400 euros para vuelos de más de 1.500 kilómetros, como la ruta Madrid-Tenerife.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, explica que no se trata de un caso aislado. “Iberia no ha fabricado ese documento ad hoc para ese pasajero exclusivamente, sino que es un documento tipo y que, por lo tanto, al ser muchos los pasajeros afectados, es una práctica reiterada”, afirmó en declaraciones a Herrera en COPE Canarias.

El reglamento europeo es claro

La legislación europea en materia de derechos de los pasajeros aéreos establece que, en casos de denegación de embarque, cancelación o retrasos superiores a tres horas, los pasajeros deben recibir una compensación mínima de 250 a 600 euros, según la distancia del vuelo. En el caso de trayectos como el de Madrid a Tenerife, el importe es de 400 euros.

Desde FACUA recuerdan que si la compañía se niega a abonar la cantidad correspondiente, los pasajeros pueden acudir a AESA. “Lo que haga la agencia tiene valor de sentencia judicial, porque son vinculantes sus resoluciones”, señala Sánchez, quien anima a los afectados a no conformarse con la primera respuesta de la aerolínea.

Lo que haga la agencia tiene valor de sentencia judicial, porque son vinculantes sus resoluciones Rubén Sánchez portavoz de FACUA

Aceptas menos, pero puedes reclamar más

EFE Aeropuerto de Tenerife Sur

Muchos pasajeros, por desconocimiento o necesidad inmediata, aceptan la compensación reducida sin saber que aún pueden reclamar el resto del dinero. FACUA subraya que ese primer pago no anula el derecho a una reclamación posterior. “Tú no estás aceptando con ese documento que no tienes derecho a más nada”, explica Sánchez.

El portavoz insiste en que vale la pena iniciar el trámite: “Imagina que te dicen que por rellenar un papelito y presentarlo en una administración te regalan 400 euros. Yo creo que todo el mundo haría el esfuerzo. ¿A quién le pagan 400 euros por una hora de su trabajo?”

FACUA pide una sanción

La organización espera que AESA abra un expediente sancionador a Iberia por esta práctica, que consideran una infracción aeronáutica. La denuncia se enmarca en una campaña de vigilancia sobre los derechos de los pasajeros durante la temporada alta de viajes, donde aumentan los casos de overbooking, retrasos y cancelaciones.