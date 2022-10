Un estudiante de la ULPGC con dependencia busca a una persona que le acompañe en su Erasmus

Adrián Schwengber, un joven estudiante de traducción e interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está buscando a un asistente que le acompañe a Alemania, tras conseguir una beca Erasmus durante un cuatrimestre.

Este joven universitario es dependiente y por eso necesita que alguien le acompañe durante su estancia en Alemania. Adrián ha difundido un vídeo en sus redes sociales esperando encontrar a alguien que quiera trabajar con el y le ayude en su día a día. Busca a una persona comprometida, que quiera acompañarlo y que pueda ayudarle a cubrir sus necesidades básicas diarias.

En COPE Gran Canaria, cuenta que hasta la fecha, al menos 50 personas han solicitado acompañarle como asistente para cumplir “su sueño de ser estudiante de Erasmus en Alemania”.

En su vídeo pedía una serie de requisitos: que la persona solicitante fuese joven, entre 18-30 años, sin experiencia y una persona comprometida. También aseguraba que cubriría todos sus gastos durante el cuatrimestre. Adrián relata que ha conseguido gente con ese perfil y que incluso, le ha contactado mucha gente con formación en ayuda a la dependencia o auxiliares de enfermería.

Para dicho trabajo el estaría dispuesto a pagar entre 400 o 500 euros como sueldo y además, cubriría todos los gastos que tiene la persona elegida durante su estancia en el extranjero. En COPE Gran Canaria relata que necesitaría ayuda con todas sus actividades cotidianas. “Es decir me tienen que ayudar a levantarme de la cama, asearme, prepararme la comida, acompañarme a la universidad, alcanzarme cosas o simplemente llevarme al baño a hacer mis necesidades.

“Actividades cotidianas, lo que no me hace falta es que estén pegados todo el día a mi. Si me hacen la comida, pueden dejarme las cosas a mi alcance o la comida por ejemplo, que me la corten. No soy un dependiente que necesito a alguien todo el día, pero si que estén pendiente de mi”, añade.

Adrián cuenta que durante los últimos meses ha estado buscando, junto a su madre a gente de su entorno para que le acompañaran, pero que era muy difícil encontrar a alguien que pudiese comprometerse al 100 %. “Vista esta situación mi madre y yo decidimos difundir y hacer este vídeo”.

Asegura que ha escogido Alemania para su programa europeo, porque siempre le ha hecho mucha ilusión y ya conoce varias ciudades de ese país. “Quiero ir a Alemania a una ciudad que se llama Hildesheim, porque siempre ha sido mi ilusión irme ahí de Erasmus”. Dice que esa ciudad ya la conocía y que le gustó mucho. Además, tiene conocidos a menos de 100 kilómetros de esa pequeña ciudad y quiere aprovechar para verlos.

“ES INJUSTO QUE LOS ESTUDIANTES CON DEPENDENCIA NO TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES”

En COPE Gran Canaria Adrián insiste en que su vídeo está teniendo tal repercusión que técnicos del Gobierno de Canarias, sobre todo del área de dependencia, se han puesto en contacto con el para concretar una reunión con la consejera. En dicho encuentro le trasladará la problemática que tienen muchas personas con dependencia y que estudian en las universidades canarias.

Asegura que si se reúne con la consejera quiere “reclamar a las administraciones públicas que hagan ese esfuerzo para que nos financien a un asistente que acompañen a las personas con dependencia y podamos disfrutar de este programa”.

“Le trasladaré la necesidad de que las personas con dependencia tengan acceso a una ayuda de asistencia personal para este tipo de becas, ya que no existe una figura como esta consolidada en nuestra Comunidad Autónoma y para que se den todas las ayudan necesarias”, señala.

Canarias es una de las ocho comunidades que no tiene esta figura consolidada y quiere solicitar a la consejera “que pongan todo su esfuerzo para que una persona con dependencia no tenga que sacrificar la vida de un familiar cercano o que gaste todos sus ahorros, porque es caro y no todo el mundo tiene el dinero suficiente para ello”.

Además, destaca que “muchas personas con dependencia incluso renuncian el irse de Erasmus o no inician el trámite para ir en este programa europeo porque no se atreven a pedirlo. Otro problema que se encuentran es que una vez abierto y aplicado a ese proceso de admisión se retiran porque no tienen recursos económicos suficientes”.

Preguntado sobre si los servicios sociales se han puesto en contacto con el por esta problemática, Adrián señala que “realmente lo más cercano a los servicios sociales sería primero la ULPGC y luego el programa Erasmus. Lamentablemente el programa Erasmus no tiene partidas presupuestarias para financiar a que un auxiliar acompañe a personas con dependencia, entonces vista la complicación con la administración tuve que hacer el vídeo”.

CON LA REPERCUSIÓN DEL VIDEO PRETENDE CAMBIAR LAS COSAS

Este estudiante insiste en la necesidad de poner en valor los problemas a los que se enfrentan los estudiantes canarios con dependencia. Espera que con su testimonion se ayude a otras personas que se encuentran en su misma situación.

Adrián Schwengber: “Con la repercusión que ha tenido, noto que tengo una responsabilidad de reivindicar bien a todas las personas que tenemos dependencia o forman parte del colectivo. No se nos tiene muy en cuenta e incluso para el nivel de un programa europeo, como es el programa Erasmus, que tiene tanta utilidad para nuestro futuro laboral y que constará en nuestro currículo, creo que es incluso injusto que nosotros no tengamos la oportunidad que tienen el resto”.

Concluye destacando que si alguien está interesado en asistirle durante su cuatrimestre en Alemania contacten con el a través de su perfil de Instagram @adrianschwengber o incluso a través de su teléfono móvil 603 852 793.

