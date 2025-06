La emoción de Pino Martín al cantarle por primera vez a la Virgen del Pino: “Fue un momento de mucha emoción”

La Virgen del Pino ya descansa de nuevo en su Basílica de Teror después de completar una histórica peregrinación por Gran Canaria. Durante dieciséis días, la patrona de la Diócesis de Canarias ha recorrido diferentes puntos de la isla, visitando por primera vez municipios como Santa Lucía de Tirajana y Telde, además de la capital grancanaria.

El regreso definitivo tuvo lugar este pasado domingo 15 de junio, cuando, desde la Catedral Basílica de Canarias, partió la tradicional subida hacia Teror. A las seis de la mañana comenzaba el camino, acompañado por miles de fieles que no quisieron perderse el momento. La llegada a la Villa Mariana se producía a las cinco de la tarde, tras una jornada de emoción, fe y acompañamiento constante.

Una isla volcada con su patrona

Durante todo el recorrido, miles de personas salieron a las calles para ver pasar a la Virgen del Pino. Muchos de los balcones de los barrios por los que transitó lucieron lonas y mensajes de cariño y devoción hacia la imagen mariana, en un ambiente cargado de fervor y tradición.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en el barrio de Los Tarahales, donde la vecina Pino Martín tuvo la oportunidad de cantarle a la Virgen. Así lo relató en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria, todavía emocionada por la experiencia: "Un poquito nerviosa, fue un momento en el que la emoción fue muy grande."

Un poquito nerviosa, fue un momento en el que la emoción fue muy grande Pino Martín vecina

Una oportunidad inolvidable

Pino Martín explicó que fue su amigo Ramón Hernández, de la plataforma “Los Tarahales Reacciona”, fue quien le animó a vivir este momento tan especial: "Yo estoy en un grupo que se llama 'Pella Gofio' y Ramón fue el que me lo dijo, me animó y la verdad que me encantó. Fue una experiencia más en la vida."

Aunque al principio no tenía claro si la Virgen se detendría frente a su casa, finalmente pudo cumplir su sueño: "Siempre tuve la esperanza de que lo haría, y lo hizo. Yo siempre canto a la Virgen, pero directamente es la primera vez que lo hago y de verdad estoy emocionada. De la misma emoción no me salía la estrofa que quería cantarle."

De la misma emoción no me salía la estrofa que quería cantarle Pino Martín Vecina

También su familia vivió el momento con gran emoción: "Mi familia está acostumbrada a oírme, pero también les gustó mucho y se emocionaron de verme cantarle."

Una 52ª Bajada llena de momentos históricos

Esta es la número 52 de la Bajada de la Virgen del Pino y será recordada por los actos históricos que se han celebrado, especialmente por las visitas inéditas a los municipios del sureste de la isla. Tras 16 días recorriendo algunos puntos de Gran Canaria, la Virgen del Pino ya descansa nuevamente en su basílica de Teror.