El comercio de Teror resiste pese a la ausencia de la Virgen del Pino

La Virgen del Pino deja una huella indeleble ahí por donde pasa, con motivo del año Jacobeo, la Diócesis de Canarias ha decidido que la imagen visite algunos municipios de Gran Canaria como la capital y por primera vez Santa Lucía de Tirajana y Telde, es incuestionable la capacidad dinamizadora de la patrona de la Diócesis de Canarias, es un hecho que en su lugar de origen, Teror, todos los días del año miles de peregrinos visitan la basílica de Nuestra Señora del Pino para no solo rendir homenaje además de agradecer favores o pedir alguna intercesión determinada.

Ya por las calles de Santa Lucía de Tirajana se notaba un trajín de peregrinos que visitaban con devoción el santuario de San Rafael Arcángel, lugar elegido para ubicar la imagen, durante dos días, un río de personas visitaban el templo al mismo tiempo que dinamizaban el comercio, era muy complicado encontrar sitio en bares y restaurantes de la zona, igual ocurrió en Telde, en la plaza de San Gregorio, encontrar una plaza de hostelería libre era un ejercicio casi de supervivencia, tomarse un café suponía una espera inédita en la zona comercial abierta, los empresarios reconocían que "la virgen dinamiza el sector", por lo que pedían a las autoridades más situaciones como la vivida.

El comercio en Teror resiste pese a la ausencia de la Virgen del Pino

se echa de menos a la virgen

Sin embargo, en Teror se vivía un ambiente muy diferente, por regla general el municipio está rebosante de vida, no solo por la visita de los turistas, sobre todo por la llegada de miles de fieles que aparte de la visita obligada al santuario de la Virgen del Pino, también aprovechaban y consumían en la zona. Por herrera en COPE Gran Canaria pasó la concejala de comercio del Ayuntamiento, Ylenia Sánchez, reconoció que "a la patrona se le echa de menos y aunque sí ha afectado al tejido socioeconómico", el impacto no ha sido como se esperaba, "este fin de semana echamos de menos a la virgen, pero hay que reconocer que "el fin de semana ha sido bueno" gracias a las políticas dinamizadoras del Ayuntamiento: "hemos trabajado para impulsar el sector y la respuesta ha sido buena"

Por otro lado, Abián Benítez, presidente de la patronal comercial del municipio y propietario de la Dulcería Benítez, comentó que "si se nota ciertos cambios" en el comportamiento de los clientes, "vienen con menos asiduidad, además también hemos notado una bajada de las ventas, pero no tanto como pensábamos", con la experiencia de hace 14 años, ha reconocido que "su establecimiento no ha realizado ninguna restructuración importante", afirmando que "la ausencia de nota pero no tanto" y apunta que por regla general su clientela es la propia del municipio.

la actividad comercial en teror está consolidada

También se muestra, de la misma forma, el responsable de la Papelería Trébol+app informática, "nosotros cerramos dos semanas antes, pero decidimos abrir y lo cierto es que tampoco lo notamos mucho". El panorama de Teror refleja que, pese a las notables ausencias, ha sabido adaptarse y mantener su espíritu comercial gracias a las políticas y esfuerzos conjuntos. La figura de la Virgen del pino se nota mucho en los corazones de los terorense y la echan de menos, y aunque sí ha afectado al comercio, el hecho de que tan solo sean 15 días no ha sido motivo para notar una bajada considerable en el sector comercial.