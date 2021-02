El drama de los propietarios del edificio ocupado: “Venden la llave por 400 euros a familias necesitadas”

Ayer COPE ya adelantaba la ocupación de un edificio en la calle Isla de Cuba 28, que se llevó a cabo en la capital grancanaria. Durante la noche de ayer, propietarios y el abogado de la familia hicieron guardia dentro del portal para evitar que siguieran entrando más personas al edificio.

Lo sorprendente de esta historia no sólo es que han ocupado varias viviendas, sino que también hay uno de los okupas, que presuntamente está vendiendo por 400 euros las llaves de algunos apartamentos a familias vulnerables.

Según ha podido saber COPE, a esta hora siguen haciendo guardia en el portal del edificio, para intentar dialogar con los que siguen ocupándolas y para evitar que familias con niños accedan a esas viviendas.

El abogado de la familia, Manuel Domínguez explica en nuestros micrófonos que "hay una pareja en la cuarta planta que es la que está llamando a familias necesitadas de Las Palmas de Gran Canaria para que ocupen los apartamentos. Ellos vienen pensando que es propiedad de un banco y les venden las llaves por 400 euros. Hay familias que han abandonado el edificio al explicarles esto: que no son del banco sino de una familia".

También explicaba como han tenido que cambiar la cerradura del portal y darles una llave al okupa que se encuentra en la cuarta planta, porque sino estarían cometiendo un delito. "Una vez cambiadas las cerraduras ha seguido viniendo gente necesitada. No viene gente problemática. Hasta dos familias intentaron entrar con niños pequeños, diciendo que esto era de un banco. Finalmente lo hemos hablado, el chico lo ha entendido y se han ido de aquí".

El abogado de la familia entiende que la gente que viene aquí es debido a la situación que están pasando. "Hay personas a las que la administración no está cuidando. Estos señores vienen convencidos de que esto es de un banco y al final entran".

OKUPAN EL EDIFICIO QUE ESTABA DESHABITADA POR REFORMAS

Según relataba en COPE, la ocupación del inmueble se llevó a cabo porque desde hace tiempo se encuentra deshabitado, ya que los propietarios estaban intentando reformarlo para poder ponerlos en régimen de alquiler en un futuro. Debido a esta pandemia, esas obras se han paralizado y por eso las viviendas se encontraban vacías.

Manuel Domínguez: "El edificio está en obras y han aprovechado para entrar cuando no había nadie. En total se compone de 4 plantas y 6 pisos en cada una de ellas. Es decir hay 24 viviendas".

El abogado relataba cómo la Policía Nacional estaba al corriente de todo y los agentes cumpliendo con su obligación, subieron al inmueble a comprobar cuántas personas las habían ocupado. También se entrevistaron con ellos para recabar datos. "No podían hacer nada más, nos dijeron que pusiéramos la denuncia. Entiendo que tienen las manos atadas".

"Yo he llamado a la policía varias veces, me han apoyado y han hecho todo lo que han podido hacer. Estos señores entraron dos horas antes de que viniera la policía. Así nos lo dijeron los vecinos y a pesar de eso, la Policía Nacional entró les entrevistó y ahí siguen", añade.

SEGUIRÁN DE GUARDIA HASTA QUE EL INMUEBLE SE DESALOJE POR COMPLETO

Manuel Domínguez: "He podido hablar con todos los que han pasado por aquí. Hay una mujer que me contó que se quiere quedar en uno de los apartamentos pagando un alquiler bajo, unos 300 euros. Dice que ella puede pagar esa cantidad y que si lo aceptamos estaría bien".

Desde anoche han ocupado cinco apartamentos en total pero gracias a que estuvieron todo el día de guardia, han evitado que más personas entrase. Además también han podido convencer a dos familias vulnerables con niños que se han marchado a lo largo de día. "Ellos han entendido que los propietarios son una familia y que no es propiedad del banco".

Manuel Domínguez: "Menos mal que a las 6 de la mañana estábamos aquí, porque al levantarse el toque de queda ha empezado a llegar más gente. Estaremos aquí haciendo guardia intentando hablar con los vecinos y hay que tomárselo con calma".

"HAY QUE TOMÁRSELO CON CALMA"

Al ser preguntado el abogado porqué seguía estando de guardia en la puerta del portal Manuel Domínguez apuntaba que: "Ya se que no puedo estar 24 horas, no debería estar aquí que para eso pago mis impuesto, pero tengo que estar yo, porque tampoco quiero gastarme el dinero en una empresa desokupa, ni tampoco ofrecerles mucho dinero para que se vayan ya. Lo que hay que hacer es estar aquí presente, hablar con las familias para que lo vaya entendiendo. El que no se quiera ir, pues habrá que esperar a un juzgado y que sea el juez el que decida".

Concluye lanzando un mensaje: "No solo es que se ocupen de que no entren aquí, sino de que se ocupen de la gente que realmente lo necesita, porque hay muchas personas muy necesitadas. Si no hubiesen personas necesitadas esto no ocurriría.

"Estoy seguro de que en el fondo la gente es buena, que suelen recapacitar y sabiendo que son de casas de personas mayores, esperemos que se vayan".

La ocupación ilegal sigue siendo un tema que afecta a muchas familias y para los propietarios es frustante ver cómo no pueden hacer mucho más.