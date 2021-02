Una familia ve cómo okupan su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Una familia ve cómo ocupan su edificio familiar en las Palmas de Gran Canaria a plena luz del día. El edificio se encuentra en la calle Isla de Cuba 28, en pleno corazón de la capital. Los propietarios aseguran que llevan dos días observando cómo han ido ocupando diferentes viviendas en la cuarta y tercera planta del edificio. La Policía Nacional ya está al corriente de todo desde que anoche pusieran la primera denuncia.

Según ha podido saber COPE, la presidenta de la comunidad del edificio colindante llamó en la tarde de ayer, a algunos de sus vecinos para alertarles de que en su propiedad habían luces y gente viviendo en algunos de los apartamentos. Desde que los propietarios tuvieron conocimiento se trasladaron a comprobar si lo que les contaba era cierto.

Efectivamente, ayer por la tarde, el abogado de la familia y algunos de los propietarios comprueban que esa ocupación se estaba llevando a cabo. En ese momento, coincide además con que hay gente entrando y saliendo del edificio. El abogado de la familia ve a cuatro chicos saliendo del portal y les pide explicaciones. “Los jóvenes me dicen que han venido a visitar a gente y se marchan”.

Ante esta situación llaman a la Policía Nacional y les piden que acudan a comprobar cuántas casas habían ocupado estas personas. Los agentes tardaron 15 minutos en llegar a esa calle y en ese intervalo de tiempo, vuelve a aparecer uno de los cuatro chicos. Estaba acompañado de una señora con bolsas de la compra y con un bebé. “Supongo que para meterse dentro y para que cuando la policía llegase estuvieran ya dentro del edificio”, apunta el abogado.

Manuel Domínguez: “Yo intenté hablar con ellos para tratar de llegar a un acuerdo para que no entraran. También para que esperaran a la policía para ver qué pasaba luego. Pero justo en ese momento, empezaron a empujarme y a pasar por la puerta porque la llave del portal ya la habían cambiado”.

Según relata el abogado en COPE, pudo observar cómo había otra señora con un bebé dentro del portal y fue justo en ese momento cuando aparecieron algunos agentes de la Policía Nacional corriendo por el revuelo que se había formado en la calle.

Los agentes pudieron identificar a esas personas que accedían al edificio, mientras aparecían dos bombonas y la unidad de intervención. Además entraron a comprobar en qué situación se encontraban las viviendas y cuántas personas las estaban ocupando.

Mientras unos agentes estaban revisando el edificio, otros se quedaron con la señora recabando datos junto al abogado. “La señora me llegó a decir, delante de los policías, que estaba dispuesta a pagar algo, como si de una vivienda social se tratase. Por lo que era conocedora que estaba ahí de manera irregular”.

LA POLICÍA NO PUEDE HACER NADA: VIVEN AHÍ DESDE HACE DÍAS Y HAN CAMBIADO LA CERRADURA DEL PORTAL

El jefe de la unidad tras comprobar que habían varios apartamentos ocupados, les avisó a los propietarios que llevaban alrededor de unos 4 o 5 días viviendo ahí y que efectivamente no tenían contrato de arrendamiento. “Los agentes me dijeron que no podían hacer nada, que ya lo habían informado al jefe y que les dijeron que como habían bebés de por medio, no pueden hacer nada”.

Los Policías Nacionales tras recabar toda la información necesaria, abandonaron el lugar y fueron a la comisaría a poner la denuncia. Según apunta el abogado esta mañana “he ido a ampliar la denuncia acompañados de los propietarios. A lo largo de esta mañana me ha vuelto a llamar la vecina diciendo que había entrado más gente al edificio y justo entraron en el apartamento de una de las propietarias que me acompañaba”.

Manuel Domínguez: "Esta mañana cuando llegamos ahí comprobamos que eran cuatro chicos jóvenes. Tres canarios y un marroquí que estaban dentro de uno de los apartamentos fumando shisha”. Como ayer la policía ya había intervenido en el edificio, pudieron echar a esas personas de ese apartamento porque lo habían ocupado hoy. “Tras echarlos, hemos tenido que cambiar la cerradura de ese apartamento para que esta noche no siga entrando gente”.

A ESTA HORA SIGUE ENTRANDO GENTE AL EDIFICIO

A esta hora sigue entrando gente al edificio ante la mirada y la impotencia de los propietarios que no pueden hacer mucho más, que esperar por la justicia. Según contaba el abogado de la familia, “hay un magrebí ahí en el cuarto piso que va indicando a la gente que va pasando por la calle a que entre y les dice: Oye pase usted, entre”.

Manuel Domínguez: “Vienen familias y diferentes personas de varias nacionalidades. Es más, hoy me ha venido una señora diciéndome: ¿Pero esto no era de un banco?. Le he contestado que no, que esto pertenecía a los señores que me acompañaban, que el edificio es de una familia. Me ha pedido disculpas y ha bajado de una de las viviendas con la niña”.

Ahora solo les queda esperar para que no entre ninguna persona más al edificio y se han organizado durante esta noche para hacer guardia en portal, para tratar de impedir precisamente que eso ocurra.

Se trata de un relato que está ocurriendo con mayor frecuencia de la que nos gustaría, no solo en la capital, sino también en diferentes municipios de Gran Canaria.