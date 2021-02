El drama de la hostelería sin terraza: no pueden sobrevivir solo del delivery

Óscar Alejandro, propietario de la Tasca Galileo situada en Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que está al límite de sus posibilidades. “Yo ya me he gastado los ahorros, estoy en la línea roja esperando a que se pueda abrir para poder producir de nuevo”.

El empresario de la hostelería defiende que la situación de este sector es “pésima”, ya que no llegan las ayudas que el Gobierno de Canarias ha prometido para ellos y ya no saben cómo subsistir después de haber pasado tres semanas en la Fase 3 y que el Ejecutivo haya confirmado que se extienden las restricciones, al menos, una semana más en Gran Canaria.

Según Óscar, están intentando mantenerse abiertos y producir con las posibilidades que tienen, pero no cuenta con terraza y ante las restricciones no pueden servir a los clientes en el interior del establecimiento, por lo que la única vía alternativa que le ha quedado para seguir en marcha es el delivery. “Yo lo he intentado con la comida para llevar, y es mejor que nada, pero hay empresas que no están preparadas para este servicio”.

Advierte que los restaurantes no solo ofrecen alimentos, sino también experiencias que se pierden con la comida para llevar. “Hay gente que viene para despejarse, tomarse un vino y picar algo. Es el ambiente no es solo por la comida”, insiste.

El dueño del restaurante asegura que sigue adelante con el negocio porque los trabajadores le piden que no los mande al ERTE, ya que se están retrasando mucho los pagos y “tienen que vivir”. Sin embargo, la comida para llevar no está resultando rentable como sí ocurría en el confinamiento. “En el confinamiento al menos estábamos todos los restaurantes igual, ahora algunos pueden servir en terrazas y otros no”, lamenta.

Además, Óscar Alejandro señala que los “platos estrella” de su tasca no se pueden disfrutar igual 35 o 40 minutos después de haber sido elaborados y llevados hasta los domicilios. “Por ejemplo el foie, que es uno de los platos estrellas de aquí, no vale para llevar. Lo mismo pasa con el queso frito”. Según el hostelero han tenido que rediseñar la carta para poder seguir activos.

Indica que sigue pagando Seguridad Social, sueldos, agua, luz, alquiler y otros gastos y tiene “ingresos 0”, denuncia. Asegura que intentará seguir adelante con la ayuda de familiares y endeudándose, pero no sabe cuánto tiempo más podrá aguantar.