Denuncian que Salud Pública lleva 20 días sin verificar la calidad de algunos alimentos por falta de medios

Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que llevan desde el pasado 10 de junio en huelga sin utilizar sus vehículos propios para acudir a realizar los controles sanitarios los lunes y martes de cada semana y esto ha producido que varios locales se queden sin ellos, ya que el Gobierno de Canarias no se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles una solución.

“Se han anulado inspecciones y tomas de muestra que garantizan la salubridad de los alimentos que después van al mercado porque el Ejecutivo regional no ha querido ni sentarse a hablar con nosotros”, critica Jafet Nonato. El presidente de la asociación destaca que la solución que les han dado ha sido un bono de guagua para realizar las inspecciones. Sin embargo, esto no es suficiente. “Hay sitios a donde no se llega con el transporte público y estamos dejando de realizar las tomas de muestra”.

Según el presidente de la asociación de inspectores esto tiene una consecuencia directa en el consumidor y el ciudadano, ya que no sabe si el producto que está comprando para consumir ha pasado un control de Salud Pública y está apto para el consumo o no. Asimismo, le preocupa especialmente el verano, ya que teme que con el aumento de temperaturas pueda haber algún caso por la falta de inspección. “No existe ninguna obligación por parte de los supermercados de informar de qué productos y cuáles no han pasado un control sanitario”.

Jafet Nonato destaca que se ha dejado de acudir a granjas agrícolas, bodegas, queserías, guachinches y restaurantes que se encuentran en zonas alejadas, productores de leche o de huevos. “Son muchos los establecimientos a los que no podemos llegar”, denuncia.

Los inspectores están solicitando que se les suministren los medios necesarios para acudir a realizar su actividad diaria. “Pedimos una serie de medidas para garantizar que nuestra actividad fundamental se pueda llevar a cabo y se pueda corroborar la seguridad para el consumidor”.

Y es que, en estos momentos, advierten que no pueden garantizar que los alimentos que no pasan el control sean seguros y estén aptos para el consumo. “Podría haber un problema grave para el consumidor”.