Denuncian las malas condiciones de una nave en Lanzarote donde albergan inmigrantes

La situación que viven los inmigrantes en Lanzarote ha sido denunciada por Loueila Mint El Mamy. Es una abogada que habitualmente presta asesoramiento jurídico a estas personas.

En las últimas horas ha compartido en redes un vídeo en el que se ve las condiciones en las que se encuentran en la isla conejera, en donde el repunte de inmigrantes en las últimas fechas ha sido considerable.

En esas imágenes se ve una gran cantidad de personas hacinadas y en una situación muy precaria, en una nave que está siendo utilizada como CATE, Centro de Atención Temporal a Extranjeros. En lo que llevamos de año 2.800 migrantes han llegado hasta la costa de la isla. Solo Gran Canaria ha recibido este año más personas que Lanzarote.

A veces no hay hoteles de 5 estrellas. A veces no llegan y se mueren. A veces les hacinamos y deshumanizamos. Y ellos/as no se quejan. Pero ahora tanto las personas migrantes como trabajadores no aguantan más.Esto es insostenible e insalubre.¿Lugar? Nave de Arrecife, Lanzarote. pic.twitter.com/WDtRKXwnm7