La consejera de Turismo de Fuerteventura: "Somos mucho más que el sol de Europa"

La isla de Fuerteventura está experimentando un crecimiento notable en el sector turístico en relación al 2019. Unas cifras alentadoras con las que afrontar con optimismo una nueva edición de la World Travel Market.

En este sentido, la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jéssica León, hizo referencia en COPE Canarias a la recuperación real del turismo británico, una muy buena noticia para las islas en general y para Fuerteventura en particular: “El mercado británico es uno de los que mejor se ha recuperado en Canarias y, en concreto, en nuestra isla y prevemos, para el invierno, un aumento de plazas en torno al 38 por ciento en relación al 2019. Son cifras muy buenas y estamos deseando que en invierno lleguen los turistas a nuestra isla”, declaró esperanzada, antes de reconocer que “hemos perdido conectividad con el mercado escandinavo, somos conscientes de eso y de que tenemos que recuperarlo”.

En relación al perfil del turista que visita la isla, León habló de “personas que buscan el descanso y el buen tiempo. Ese es nuestro producto estrella y nos nos avergonzamos de ser un destino de sol y plaza, aunque somos mucho más que el sol de Europa. Además de ese elemento en común, ofrecemos naturaleza, gastronomía y la práctica de actividades al aire libre. También somos un producto vinculado a la sostenibilidad y el reto climático. Fuerteventura tiene que caminar en esa senda, porque es un requerimiento que nos hacen los turistas”.

Asimismo, destacó que el gasto en destino aumentó un 20 por ciento en comparación con el año prepandémico y subrayó que “hay que poner en valor el crecimiento del gasto del turista al día y ahí hemos crecido un 30 por ciento. Esa es la referencia y hay que seguir luchando para que el turista asuma el reto de apostar por Fuerteventura”.

Sin embargo, no todo es de color de rosa y la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura recordó que la isla está rozando el tope de capacidad: “Tenemos problemas de personal, no sólo en los hoteles sino en el transporte y nos está costando recuperar ese personal. El precio del alquiler también influye y son cuestiones que sufre la isla y el conjunto de canarias y no hay fácil solución a corto plazo”.

Por último, apuntó que el objetivo, de cara a la World Travel Market, es “reunirnos con varias compañías y touroperadores de mercados importantes para la isla y venimos a cerrar y consolidar acuerdos de cara al 2023”.