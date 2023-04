El concejal de Movilidad apuesta por 2024 para poner en marcha la Metroguagua

El concejal de Movilidad del Consistorio, José Eduardo Ramírez, ha mostrado su total apoyo a generar sistemas de movilidad que generen un beneficio al medio ambiente “es absolutamente fundamental ir transitando hacia la huella de carbono cero y para ello es fundamental cambiar la tipología de vehículos,” apuesta por “continuar adquiriendo vehículos eléctricos cuya conducción es diferente a la guagua convencional,” reconoce que la inversión es transversal porque no solo supone la adquisición de vehículos respetuosos con el medio ambiente: “desde el punto de vista de la mecánica, hay que modificar los talleres y hacerlos más altos, en la guagua convencional los elementos básicos está debajo, en la eléctrica está encima; hay que elevar techos en talleres, poner andamios y grúas, hay que conocer esta tecnología.”

Ramírez avanza que el plan del ayuntamiento es seguir adquiriendo guaguas eléctricas: “con los fondos Next Generation queremos adquirir 4 más, también una guauga de pila de hidrógeno que es una tecnología diferente y queremos conocerla e implantarla, forma parte de la estrategia de Guaguas Municipales ir reduciendo la huella de carbono.”

Está previsto que la Metroguagua se implante a final de 2024, no obstante, es una previsión porque según advierte Ramírez “es posible encontrarnos con problemas como los que nos hemos encontrado estos años, pero si todo va bien, a final del año que viene podremos montarlos en la Metroguagua.”

El titular de movilidad también advierte de que el proyecto urbanístico final no estará finalizado en la misma fecha que está previsto implantar la Metroguagua: “en la zona de Vegueta, delante de los juzgados hay un tramo complicado; se ganará un carril al mar, se rodará la autovía y ganará un carril, esta obra es posible que se siga ejecutando, pero el corredor tierra estará finalizado una vez comience a funcionar la Metroguagua.”

Sobre los retrasos de las obras del proyecto, el concejal apuntó que ya estaba previsto que el proyecto sufriera demoras: “en todos los lugares donde se han hecho tranvías, hubo retraso y problemas, lo teníamos medido y en las primeras explicaciones, nosotros nos planteamos un horizonte temporal y preveíamos retrasos, pero no tanto como la pandemia que nos retrasó un año entero, Ramírez envía un mensaje de tranquilidad, sosiego y comprensión a la población: “es una obra compleja, con tramos complejos, pero el proyecto es imparable y espero que a final del año que viene podamos disfrutar de la Metroguagua.”

Ramírez también habló de los datos del mes de marzo de Guaguas Municipales, que cerró marzo con 4,2 millones que el mismo mes de 2019, supone un incremento del 42 % cumpliendo así su mejor dato mensual histórico, Ramírez se muestra muy cauto porque a su juicio los fondos que transmitió el Gobierno central para cumplir con la gratuidad del transporte público “se agotarán después del verano y es posible que en los últimos tres meses del año, no del dinero” cree que “los precios que estaban antes de la medida, ya eran razonables y no desincentivaba el uso del transporte público, no obstante reconoce que la gratuidad del transporte púbico ha generado un incremento de pasajeros, pero “nuestra tendencia también era positiva, por lo que hay que esperar un par de meses más para conocer el verdadero motivo del incremento de pasajeros.”