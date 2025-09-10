El CEO Tejeda estrena aula para bebés desde los seis meses: “Estamos muy ilusionados”

El CEO Tejeda ha dado este curso un paso histórico al recibir por primera vez alumnado de entre 0 y 3 años. Incluso un bebé de seis meses forma parte ya de esta nueva etapa educativa. La medida supone una ampliación del itinerario formativo en la Cumbre de Gran Canaria, donde los niños y niñas podrán permanecer en el centro hasta los 16 años.

La directora del centro, María Dolores Franco, se ha mostrado emocionada en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria con este arranque: “Estamos muy ilusionados, también con un gran compromiso y responsabilidad. Es algo que veníamos pidiendo desde que se abrió el aula mixta de uno y dos años”.

Padres confiados y adaptación más fácil

La acogida entre las familias ha sido positiva. En este caso, la madre del bebé que ha inaugurado la etapa más temprana está vinculada a la formación y la educación, lo que ha facilitado la confianza y la adaptación. Además, tener hermanos en el propio centro contribuye a un proceso más natural.

El arranque del curso en Tejeda se vivió con una bienvenida oficial al alumnado en la que, como cada año, se notó el crecimiento de los pequeños y la ilusión de los mayores. Aunque hubo algún llanto puntual, la directora asegura que la experiencia está siendo muy positiva:“Al tener ya infantil del primer ciclo instaurado en el centro, el paso al segundo ciclo es bastante sencillo”.

Retos y oportunidades

Uno de los principales retos para el CEO Tejeda será adaptar la programación anual a los más pequeños, teniendo en cuenta necesidades específicas como el descanso o las rutinas de alimentación. No obstante, el equipo docente afronta este desafío con entusiasmo.

Franco destaca además la continuidad del profesorado como una fortaleza:“En los últimos años tenemos más profesorado con destino definitivo y más docentes que quieren quedarse. Eso nos da estabilidad y tranquilidad”.

Actualmente, el centro cuenta con más de siete comisiones por necesidades docentes y solo dos incorporaciones nuevas, lo que refuerza el sentimiento de comunidad educativa.

Fijar población en la Cumbre

En un municipio como Tejeda, marcado por el vaciamiento poblacional, disponer de un centro educativo completo es clave para atraer y mantener a familias jóvenes. “Un centro educativo da fijeza a la población, es raíz en el territorio”, asegura Franco.

De hecho, mientras otros colegios pierden alumnado, el CEO Tejeda ha ido ganando estudiantes en los últimos años, lo que muestra que este modelo puede contribuir a fijar población en zonas rurales.

La directora define el CEO Tejeda como un centro familiar y acogedor, con grupos mixtos que permiten a los alumnos avanzar según su ritmo y reforzar contenidos cuando es necesario. Además, subraya la colaboración con el ayuntamiento, el cabildo, ecoescuelas y la Reserva de la Biosfera, lo que convierte al colegio en un espacio vivo y en constante movimiento.