El caso de los canteranos del Madrid es "delicado" para las víctimas por su repercusión

La abogada de una de las denunciantes de la presunta difusión de un vídeo de contenido sexual por parte de varios canteranos del Real Madrid, Margarita Alejo, ha señalado este viernes que el caso es "muy delicado" para las víctimas por la repercusión que ha tenido.



La letrada ha asegurado, a la salida de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, tras practicarse las declaraciones de las dos denunciantes y de dos testigos, que su clienta y la otra víctima, menor de edad, han necesitado "apoyo de entidades" que las han acompañado desde que denunciaron los hechos ante la Guardia Civil.



"El tema es muy delicado, sobre todo por la repercusión para las chicas. Aunque mi clienta es mayor de edad, no deja de tener 18 años, así que es delicado", ha apuntado Alejo a los periodistas.



Sobre la declaración que ha prestado en dependencias judiciales, su representada, ha afirmado que fue "tranquila, concisa y muy contundente y sin ninguna fisura" y que ambas denunciantes "han salido contentas".



"Mi clienta ha mantenido que, efectivamente, intuía que se le había grabado, y que, posteriormente, se le comunicó. Los chicos, en principio, parece que borraron los vídeos, pero parece ser que eso no ha sido así", ha detallado la abogada.



Además de las declaraciones de las dos jóvenes, durante la jornada de este viernes se le ha practicado una exploración a la denunciante menor de edad, y han testificado dos personas más, que han mantenido las versiones que dieron en su momento ante los agentes de la Guardia Civil.

El abogado de uno de los jugadores investigados: "Las declaraciones han ido como esperábamos"

El abogado de uno de los jugadores investigados, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho a la salida de los juzgados que las declaraciones han ido como esperaban y ha defendido ante el juez la inocencia de su representado, Raúl Asensio, quien, en su opinión, no participó en los hechos por los que se le investiga, ni grabó, ni difundió ningún vídeo de contenido sexual.



El letrado ha explicado que su cliente está siendo investigado por estos hechos basándose en la declaración de un testigo y que, en el "momento oportuno", intentarán "hacer ver si tiene contradicciones o si busca algún ánimo diferente a la búsqueda de la verdad".



Aunque antes de entrar a los juzgados había afirmado que no tenía constancia de la resolución judicial sobre la imputación de un delito de pornografía infantil, al salir ha confirmado que, efectivamente, fueron notificados este jueves, pero que no le queda "muy claro" ese respecto.



"Simplemente, viene a corregir un auto en el que se hablaba sobre los delitos que había que investigar para analizar los teléfonos móviles, y, al parecer, recoge de una forma un poco ambigua esta nueva calificación jurídica", ha indicado Ospina.



Pese a ello, ha reconocido que en la actualidad "formalmente" su representado sí estaría imputado por dicho delito de pornografía infantil, pero que han recurrido ese auto ante la Audiencia Provincial de Las Palmas "porque no es claro respecto de los hechos y los delitos que debían de ser investigados", y que se encuentran a la espera de la resolución de dicho tribunal.



"Ahora mismo estamos en un momento muy inicial de la causa, todavía no hemos tenido acceso a las conversaciones que, supuestamente, tuvieron lugar en los teléfonos móviles. Estamos a la espera de esto y confiando en que se puedan resolver nuestros recursos sobre el objetivo de evitar que tenga que testificar el 8 de noviembre", ha concluido el abogado.