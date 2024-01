Caos circulatorio en La Isleta por el Carnaval: "Parecía una ratonera"

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado envuelto en la polémica porque, según han denunciado los vecinos de La Isleta, el plan de movilidad no ha funcionado y ha dejado a todo un barrio atascado.

En Herrera en COPE Canarias hemos puesto voz a diferentes vecinos que sufrieron y vieron ese atasco que comenzaba a las seis de la tarde, debido a los distintos cortes de calles del barrio.

Iván González, asegura que lo de ayer fue un despropósito y que ha sido fruto de la cabezonería de la concejala de celebrar las fiestas en ese nuevo espacio. Cree que, si ocurre una emergencia o una urgencia en Las Coloradas o en lo alto del barrio, las ambulancias no tienen por donde pasar.

“Te voy a trasladar la misma inquietud que tenemos todos. Soy residente, vecino de La Isleta, que está condicionado por todos esos cortes de tráfico para llegar a casa del trabajo.”, añade.

Cuenta que lo de ayer fue un acto relativamente “pequeño, y que no se quiere imaginar los demás actos que son masivos y multitudinarios. Si es verdad que muchos nos preguntamos qué va a pasar en estos días fuertes por esa cabezonería por parte de la concejala, de no escuchar a los vecinos de La Isleta, sobre todo para minimizar el impacto del carnaval, por el plan de movilidad”.

Relata que en las reuniones que mantuvieron con el consistorio capitalino, la cuestión que más les preocupaba era de no tener una alternativa para las ambulancias o los bomberos si ocurría algún tipo de emergencia.

“En vista las imágenes de ayer, vamos a ponernos en el contexto de que en La Isleta o en as Coloradas pasa una emergencia, no hay por donde salir. Este plan que han elaborado tiene 6 rutas de salida del Sebadal, lo que no te cuentan es que confluyen en el mismo sitio”, señala.

Insiste en que “los residentes del barrio de La Isleta no estamos en contra del carnaval. De hecho, estamos orgullosos, pero de esta manera no; con cabezonería tampoco, porque está repercutiendo negativamente sobre el barrio. Además, los que somos carnavaleros, nos preguntamos el impacto negativo que va a tener en la fiesta con este tipo de situaciones”.

Miguel Herrera es propietario del restaurante Camino al Jamonal. Cuenta que “lo de ayer fue un desastre porque muchos clientes llegaron tarde a su reserva o que incluso directamente no pudieron llegar a tiempo. Como tenemos dos turnos, fue horrible, un auténtico caos, y además, se quedaron algunas mesas vacías”.

Miguel señala que “esto ocurrió en un evento que no es tan multitudinario como el resto de los que hay durante los próximos 25 días y cree que la situación en muchas ocasiones será insostenible, porque se formó un verdadero embudo”.

Los vecinos de La Isleta coincide: “Carnaval sí, pero no de esta manera”

Otro caso ha sido el de Mónica. Ella usa el transporte público para ir a trabajar y volver a su casa. Cuenta que a las seis de la tarde, sin previo aviso, el chófer de la guagua les dejó en el intercambiador de Santa Catalina, porque no lo tenía previsto para que cogieran las lanzaderas que los llevaban directamente al escenario ubicado en Belén María.

Cuando se bajaron del vehículo vieron muchos coches atrapados en la zona, gente indignada tocando la bocina y que era un auténtico caos. Dice que parecía una ratonera.

“Nos metimos en las guaguas lanzaderas, sin previo aviso, y no estaba previsto porque nos dejaran en Belén María, porque el acceso en principio se iba a cerrar a las ocho de la tarde y no a las seis, como ocurrió. Nos llevó directamente a la puerta del escenario principal del carnaval y ahí vimos el caos. Juan Rejón cerrada, y calles atascadas de vehículos, parecían ratones escapando”,

“Hay mucha gente mayor y ellos dicen que el barrio no lo puedan dejar incomunicado. Cualquier corte de tráfico, de accidente, lo que es el barrio, se queda encerrado, es una ratonera”, destaca.

Pues nada,no ponemos una triste luz en Navidad y ahora a comenzar el inicio de la destrucción del Carnaval y colapso de un barrio superpoblado como La Isleta sin que este ni tan siquiera haya empezado todavía (lo hace mañana)

Bravo @CarolinaDariaspic.twitter.com/m29S5Hw73v — Alejandro (@Ale230909) January 25, 2024

Mónica insiste en que todo el barrio está preocupado tras las imágenes que se pudieron ver en la tarde-noche de ayer. “Estamos preocupados, porque si pasa cualquier cosa, nadie sabe por donde vamos a salir. Carnaval sí, pero no de esta manera. Nuestra preocupación es esa, que con una urgencia no sabemos si va a pasar algo. Vivimos 25.000 personas, y todos tenemos coches y tenemos que trabajar. Estos días intentaré estar en casa, porque va a ser un caos”.