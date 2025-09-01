Las cafeterías de Las Palmas de Gran Canaria afrontan una vuelta a la rutina esperanzadora tras un buen verano

Vuelve la rutina, las vacaciones son algo del pasado y lo más importante es que hayan sido disfrutadas y volver a la actividad no solo con las pilas cargadas, sino también con la mochila cargada de experiencias. Regresa el papeleo, miles de correos que mirar en el Outlook, aunque muchos de ellos son eliminados de forma inmediata: clic, clic, clic.

Con el nuevo mes también el negocio tradicional vuelve a la normalidad, algunos echarán de menos al turista otros celebrarán la vuelta de los trabajadores porque los desayunos forma parte de sus ingresos; incluso hay establecimientos de hostelería cuyo horario laboral es solo diurno, no obstante los bares y cafeterías de Las Palmas de Gran Canaria han vivido un verano marcado por el buen pulso gracias al turismo y la fidelidad del público local, así lo afirmó en Herrera en COPE Gran Canaria, José Miguel Sánchez, presidente de la Asociación de Restauración y Ocio, ARES quien calificó los tres meses estivales como "positivos".

Ha sido un buen verano y se espera un repunte en septiembre José Miguel Sánchez, presidente de ARES

Según explicó, se ha notado un aumento de la afluencia tanto en el público isleño como en el extranjero, "y todo a punta a que septiembre traerá un repunte adicional", además "Los meses desde septiembre hasta Navidad suelen registrar un aumento de clientes".

Ha sido un buen verano para las cafeterías

Cerrar o no en verano, el eterno debate

El debate sobre cerrar o no en verano es algo que se plantean miles de empresarios hosteleros, según recomienda Sánchez "para cafeterías con menos de 10 empleados, sería ideal cerrar en verano porque el coste de sustituir a los empleados podría suponer una carga por las aportaciones a la seguridad social que no siempre pueden soportar", no obstante también señaló que no siempre conviene cerrar "porque en temporada turística podría incrementar la facturación", por lo que recomienda que cada empresario "realice sus cálculos para conocer si realmente les vale la pena".

En cualquier caso, los datos invitan al optimismo. "Este verano ha sido mejor en términos de facturación que el del año anterior, un crecimiento que ARES atribuye a la vivienda vacacional y al perfil del turista que atrae más proclive a consumir en bares y cafeterías de proximidad.

Con el fin del verano, las cafeterías no solo retoman la normalidad, además se preparan para un último tramo que, según las previsiones, podría ser aun más dulce que el primer café de septiembre