El barrio de Arenales denuncia inseguridad en sus calles: “Esto es insostenible, estamos hartos"

Los vecinos de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria no pueden más. Están hartos de la inseguridad que hay en esa zona de la capital, con prostitución, drogadictos, robos a plena luz del día en viviendas y comercios. Aseguran que por mucho que lo hayan denunciando, nadie ha hecho nada por remediarlo.

Ana López, nombre ficticio por represalias, es una vecina que lleva 16 años viviendo en esa zona. Nos cuenta que “nadie se hace una idea de lo que llevan años aguantando y viviendo”.

En COPE Canarias relata que para que nos hagamos una idea “lo que se vive es inseguridad de día y de noche. Se acentúa mucho más a partir de las ocho de la tarde, que da miedo salir a la calle o ir a comprar el pan porque hay problemas todos los días”.

Ana López: “Hay ruidos las 24 horas del día, ya que hay un constante trasiego de gente que sale de los prostíbulos, de gente que va a consumir o a comprar droga. Toda esta situación se vivía, pero después de la pandemia ha empeorado mucho más”.

Asegura que todos los vecinos están hartos y que no pueden más y pone varios ejemplo: “Los niños lloran porque no pueden dormir, tienen miedo por lo que se encuentran en las calles. Hay prostitutas callejeras en todas las esquinas y cada vez se están extendiendo más y llegan hasta el edificio de la Casa África. Los niños no es que no quieran ir al colegio sino que tienen miedo al ir por lo que se encuentran en la calle”.

Ana López asegura que en Arenales existen tres colegios cerca de los prostíbulos y otros tres centros escolares, institutos en la calle Tomás Morales, que se encuentra relativa,ente cerca del barrio. Dice que no entiende que sigan existiendo estos lugares a pesar de que haya tantos menores cerca.

“Los mayores y los niños no quieren salir de casa por el miedo que tienen. Hacemos un grito desesperado y que nos hagan caso de una vez”, añade.

HAY MUCHOS ROBOS A PLENA LUZ DEL DÍA, POCA VIGILANCIA POLICIAL

Esta vecina, que lleva 16 años en el barrio denuncian que todos los días hay problemas y que la presencia policial por ahora es inexistente. Además señala que “hay bastantes tirones de bolsos a plena luz del día en la calle Tomás Morales y los negocios del barrio están muy afectados por estos robos: fruterías, quioscos de prensa, peluquería...”

También alerta que los robos no solo ocurren en los comercios de la zona, sino también en viviendas.” Hay robos porque escalan por las fachadas y se meten por las azoteas de los edificios. Esto es insostenible”.

Muy crítica, dice que se “está vendiendo a la prensa que en el barrio si hay presencial de la Policía por prevención, pero la realidad es que no es cierto, nunca hay policía de prevención. Solo vienen cuando hay algún tipo de pelea.

Ana López: “La solución a corto plazo es que alguien del ayuntamiento se ponga en contacto para tomar una decisión con los afectados y que haya una presencia policial en todo el barrio, porque es inexistente”.

“Invito a todo el mundo a que venga por la calle Carvajal o a otras zonas más conflictivas o a cualquier esquina del barrio y vea que no hay policía que solo acuden cuando se le llama”, añade.

Relata en nuestros micrófonos que el incremento de la pobreza ha influido negativamente en el barrio después de la pandemia. También hay problemas en los servicios de policía, en los de bomberos y eso también influye negativamente en los ciudadanos y más en los barrios que ya están así.

Además, señala que no pueden crear una asociación, como es el caso de otros colectivos de la capital, como Almatriche Bajo, porque temen a las represalias. “No podemos dar la cara, ni manifestarnos porque nos pueden clavar un cuchillo”

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA ES CREAR EDIFICOS PÚBLICOS: RESIDENCIAS O GUARDERÍAS

Esta vecina, portavoz de otros de la zona, dice que la solución a su problema es “retirar la prostitución de la zona, expropiar los terrenos y urbanizarlos, porque socialmente han avanzado todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, menos este”.

Ana López, dice que no sabe cómo han llegado a esta situación, si ha sido por “pasotismo político o por costumbrismo. Creo que son ambos problemas mezclados, la gente está acostumbrada que en Arenales siempre ha sido así, pero antes era normal que un hombre pagara a su mujer cada noche al llegar a casa y actualmente no. De momento nadie se ha puesto en contacto, no sé si están sacando un beneficio o existe una dejadez”.

Concluye indicando que “quieren una solución definitiva. Según los partidos políticos que están en la oposición, podría haberla si se lleva un plan de urbanismo diferente. El plan consiste en comprar, o construir o hacer edificios públicos como: una comisaría, guardería pública, que no hay en Arenales o incluso una residencia de mayores. Pero ya les digo, lo que es el gobierno municipal, todavía no nos ha dado ninguna solución”.