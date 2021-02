Así viven y duermen los inmigrantes de Barranco Seco

Hace unos meses les contábamos en COPE las denuncias de algunos colectivos sociales y también políticos sobre las precarias situaciones en las que viven algunos inmigrantes en Barranco Seco, uno de los campamentos militares instalado en Las Palmas de Gran Canaria.

Un ejemplo era la denuncia de Abián Montesdeoca, médico de Gran Canaria que atiende a migrantes que vienen en pateras hasta la costa de la isla. Este facultativo denunciba a través de sus redes sociales, "las pésimas" condiciones en las que vivían en el CATE de Barranco Seco. Aseguraba que habían agolpados cientos de inmigrantes, que dormían en catres de lona y tenían una fina mantas para taparse.

Señalaba además que no habían suficientes mantas para todos y que tampoco tenían modo de asearse porque no había suministro de agua. Otra de las quejas era que dormían entre suciedad y vómitos, algo que también ha denunciado un abogado. Hasta ahora no hemos visto imágenes desde dentro del CATE de Barranco Seco, algo que ya ha salido a la luz. Lo denuncia Álvaro Muñoz, abogado que asegura que le mandaron esas fotos para evidenciar lo que estaba ocurriendo en ese espacio.

Según me comenta la persona que tomó la foto, el suelo de las carpas está lleno de orines y excrementos además de todo tipo de basura como se observa en las imágenes. Una situación de insalubridad total que ocultan las autoridades más preocupadas en tachar de racistas a los demas — Álvaro Muñoz (@alvaro_munher) February 4, 2021

