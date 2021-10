"La apertura de la calle Juan Hidalgo no se puede hacer por motivos de seguridad"

El consejero de obras públicas, infraestructuras, transporte y movilidad del Cabildo de Gran canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino se ha manifestado en La Mañana de Cope Gran Canaria con Javier Benítez sobre las demandas que están realizando la asociación de vecinos de Almatriche Bajo pidiendo la apertura de la calle Juan Hidalgo.

Pérez del Pino afirma que “los vecinos están mal informados por otros responsables públicos, en relación al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria, Javier Doreste. La polémica nace porque el Plan General de Ordenación permitió la construcción de una urbanización en 2002 por parte de Royal Urbis, "en ese momento no se tuvo en cuenta que la carretera que se construyó para conectar las nuevas viviendas con la calle Felo Monzón desemboca en una autovía y por lo tanto no puede contener aceras por la velocidad de los vehículos además de otras cuestiones de seguridad.”

El consejero también asegura que hay informes técnicos del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria “que especifica con claridad que esa apertura que piden los vecinos no se puede hacer, no es que no queramos abrirla, es que no se puede abrir por motivos de seguridad porque hablamos de que esa vía llega a una rotonda de autovía, no a una rotonda menor como las que están en la calle Felo Monzón.”

El consejero se muestra muy contundente asegurando que no propondrán al Gobierno de Canarias la posibilidad de abrir esa vía que tanto el ejecutivo autonómico como la institución insular entienden que es imposible abrirla porque “provocaría muchísimos accidentes de tráfico tanto entre automóviles como hacia las personas.”

Sobre el futuro de la vía que ya está condicionada por aceras y alumbrado público, ha afirmado que “habrá que preguntar al Ayuntamiento porque no se trata de planeamiento urbanístico del Cabildo ni del Gobierno,” espera que alguien tome una determinación en lo relativo a la administración urbanística del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sentarse con las diferentes instituciones para tomar una decisión.”

Pérez del Pino insiste en que no pueden atender a la petición vecinal de abrir la calle Juan Hidalgo porque no se pueden poner aceras a una vía que va hacia una autovía por cuestiones de seguridad.

Sobre la posibilidad de demoler lo ya construido, el consejero asegura que no opina por varias cuestiones: “no tiene la información ni formación a nivel de ingeniería para opinar ni se ha planteado esa posibilidad con los técnicos del Cabildo, “sin embargo si muestra su disposición para encontrar una solución y llegar a un acuerdo entre administraciones.