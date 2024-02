El falso novio canario de Isabel Pantoja, harto: "Me afecta, no soy de hierro"

Herrera en COPE Gran Canaria ha logrado hablar con Alejandro González, el retirado ingeniero de caminos de la Villa de Agüimes, al que algunos medios relacionan como pareja de Isabel Pantoja. Según explica en una entrevista con Javier Benítez, “jamás he visto en mi vida a Isabel Pantoja, ni la conozco ni he hablado con ella”. Además, reconoce que “nunca he ido a un espectáculo suyo” porque no es el estilo de música que le gusta.

No obstante, Isabel Pantoja es una artista de primer nivel que ha tejido su legado en el panorama sonoro de España, ha logrado escalar las alturas de éxito llevado por su música y también por su impacto en el mundo del corazón. Por ello, González admite que la conoce porque “es cultura general y la valoro como artista”, pero no hay nada más allá “ni siquiera sé cómo ha salido esto”.

Gran Canaria patrocina a Isabel Pantoja por su tirón publicitario y desata la polémica El PP ha tachado de "esperpento" el contrato por el cual el Cabildo insular patrocina con 160.000 euros la gira de Isabel Pantoja a cambio de promoción para la isla Las Palmas de Gran Canaria 02 feb 2024 - 08:28

El retirado ingeniero de caminos asegura que todo esto le está superando: “Todos los medios de comunicación me han llamado,” y está tan harto que lo que desea es que lo dejen en paz “no deseo estar más en medio de esta polémica y no quiero alimentarla”.

Tal ha sido la persecución que ha sufrido de diferentes medios, sobre todo algunos vinculados a la prensa del corazón, que reconoce que le afecta ya en su salud y vida privada. “Me afecta, no soy de hierro, no duermo bien y estoy muy preocupado porque no sé por dónde va a salir esto”. Sin embargo, su familia está tranquila “mi mujer lo lleva bien, me fue, no me preocupe, pero yo no porque no sé hasta dónde podemos llegar”.

Jamás hemos estado en El Rocío

González también es director de una murga de Agüimes; 'Los Sombreritos', formada por un grupo de amigos para pasar el rato y divertirse, algunos medios de comunicación asegura que la formación ha viajado a El Rocío y ahí ha sido donde conoció a la Pantoja, desmiente totalmente que la murga haya viajado a Andalucía: “Pero si jamás hemos salido de Agüimes, me gustaría ir a El Rocío porque debe ser una cosa muy bonita y jamás he estado, pero es disparatado decir que nosotros hemos visitado El Rocío.”

Las murgas son agrupaciones carnavaleras que se disfrazan para la ocasión y con un lenguaje callejero, mucha sorna, ironía y alegría, cantan a situaciones cotidianas, normalmente es la crítica el sentido de sus canciones. Por ello, se le preguntó al director de la murga bromea por si este asunto podría generar la letra de una canción, no lo descarta “lo cierto es que hay mucha carne con todo lo que está pasando y quizás repodamos, pero ya veremos...”.