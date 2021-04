El Acuario Poema del Mar reabre sus puertas el sábado, 1 de mayo

El Acuario Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria y el zoo Loro Parque de Tenerife volverán a abrir al público el 1 de mayo con ánimo de "marcar un impulso" en la reactivación del sector turístico y de ocio isleños, paralizados durante "un año durísimo" por una crisis que les ha obligado mantener cerradas sus puertas trece meses y medio.



Sostenida por los ahorros de la propia empresa Loro Parque y, en parte, por la ayuda de los ERTE, sin los cuales "no habría sido posible llegar tan lejos", la emblemática enseña vacacional ha logrado sortear los perjuicios de la covid-19, repartiendo a sus empleados en turnos y adoptando otras medidas para contener el gasto, pero sin recortar en la atención a sus animales e, incluso, ha aprovechado el cierre como oportunidad para invertir en mejoras.



Nuevas atracciones, como fósiles y reproducciones de dinosaurios, tanto en volumen como en pantallas que ofrecen imágenes virtuales de cómo debían ser y comportarse, o herramientas didácticas que enriquecerán la experiencia de contemplar la fauna marina con informaciones complementarias, como renovadas audioguías, esperan al visitante en el Poema del Mar a partir del 1 de mayo.



Según ha explicado el vicepresidente del grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, al anunciar ante los medios de comunicación los planes de reapertura, la empresa ha decidido retomar su actividad en esa fecha no porque tenga la seguridad de que la situación epidemiológica vaya a mejorar notablemente a corto plazo, sino en una apuesta por contribuir a la vuelta a la normalidad.



Un parecer este que Christoph Kiessling ha expuesto en estos términos: "La situación no ha mejorado de forma reconocible, pero vemos que es más importante que abramos y que marquemos un impulso" en la economía isleña. Y esperamos que sea la decisión adecuada".



El directivo de Loro Parque ha recalcado que esa apuesta ha ido acompañada de "un esfuerzo" de la empresa, tanto por seguir costeando los gastos corrientes de sus instalaciones sin dejar de patrocinar proyectos de conservación de la naturaleza a través de su fundación, que les destinará este año más de un millón de euros, como también por invertir en innovaciones a las que ha dededicado más de 200.000 euros.



Además, la compañía ha rebajado los precios de sus entradas para los residentes en las islas, tanto de adultos como de menores.



Todo ello, con el propósito de colaborar en el retorno a los tiempos anteriores a la pandemia y lograr que el público vuelva a llenar sus centros de ocio, que han tenido que soportar la crisis desde "una falta absoluta de ingresos, al cien por cien", cuando antes solo el acuario recibía 350.000 visitantes anuales, que llegaban a tres millones sumando los de Loro Parque y el Siam Park, en Tenerife.



Christoph Kiessling ha reconocido el interés económico de su empresa en que la situación mejore, pero ha apuntado que también desea ser parte de la recuperación del sector vacacional de Canarias, aportando "un importante añadido como oferta complementaria de un turismo de alta calidad" en el que ha dicho que el archipiélago puede ser "líder indiscutible mundial".



En esa senda, ha subrayado que sus instalaciones reabren pero tras haber sido acondicionadas para convertirlas en "entornos seguros" en materia de contagio de la covid-19, equipándolas con los materiales necesarios y creando recorridos que respeten las distancias de acuerdo a las normativas sanitarias correspondientes.



Así, desde Loro Parque y Poema del Mar solo se espera la llegada del 1 se mayo para que, "por fin, podamos sentirnos felices de volver a recibir al público, tanto el canario como a los turistas que vistan las islas", ha afirmado Kiessling.