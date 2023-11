Activismo, inmigración, economía y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el Ocean Film Tour

El Parque de Sur de Maspalomas será el escenario de la próxima edición del Internacional Ocean Film Tour volumen 9 dedicado a los océanos más trascedentes de Europa. Al aire libre y con una pantalla que supera los 18 por 8 metros, la más grande del continente, se proyectarán 6 cortos de 7 países de todos los continentes.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó uno de los responsables del proyecto, Chema Moreno, que forma parte de Kinema Producciones, quien reconoció la implicación de Maspalomas como lugar para llevar a cabo el festival “se han involucrado con nosotros, es el patrocinador oficial de la gira y querían cerrar la gira española del festival en casa.”

El hilo conductor del certamen son los océanos, pero cada año hay diferentes temáticas “hablamos de activismo cívico, inmigración irregular, inclusión y reinserción, igualdad real, la lucha contra la pobreza, todos muy vinculados con los Objetivos de Desarrollo sostenible y la Agenda 2030 para intentar remover conciencia.” Entre otras temáticas de creadores que llegan de Australia, alemania, Tonga, Líbano, Polonia, Inglaterra y España, aportando su visión internacional en diferentes trabajos como The power of activism’ (El poder del activismo), ‘No limits’, ‘George & the whales’, ‘Sweet adventure’, ‘Facing monsters’ y ‘Stolen fish’. Alineado con el corto cabeza de cartel, Maspalomas tendrá para un cierre por todo lo alto al divulgador, científico marino y creador de contenido en redes sociales bajo el pseudónimo jc Ocena, Juan Carlos García, con más de 107.000 seguidores en Instagram y superando el millón de seguidores en todos sus perfiles digitales.

Conseguir un mundo más justo y sostenible

Uno de los objetivos del festival es remover conciencia, la imperiosa necesidad de conservar los océanos como mayor fuente de oxígeno del planeta “hay gente que cuando acaba el festival, viene a darte un abrazo, a sacarse una foto porque descubre la trascendencia de los océanos,” pero también la visión que tienen de los océanos desde diferentes perspectivas por ello, este año hay un corto dedicado a la inmigración, Moreno destaca el caso de Abu Sené, es protagonista de una de las tres historias de 'Stolen Fish' ha logrado llegar en patera a Canarias, se marchó a Sevilla y relató su experiencia y contaba la realidad Gambia, su país, alertando de que Europa no está atajando el problema desde la base, nos contaba que los acuerdos de Gambia con el gobierno chino con arrastreros esquilman toda la costa y el río del país, por lo que los patrones solo tienen trabajo gracias a la contratación que hacen las mafias de la inmigración irregular.

Este es uno de los testimonios, pero hay más, “el activismo cívico o de protesta en El Poder del Activismo,” se trata de tres chicas que cuentan junto a una economista que ocurrirá si se monetiza el activismo con los desechos; pajitas de plásticos, botellas, palets, etc, que llegan a las costas, lo reciclamos y le ponemos un valor económico, “es muy gráfico como la gente se queda flipando con los millones que se recauda.”

Moreno reconoce que este festival “va más allá,” visibilizando la necesidad de la fauna marina “salvando tiburones, salvando una economía local de kilómetro cero e impulsando la economía social con el deseo de remover conciencia.” El festival se proyectará este sábado 18 de noviembre “está subtitulado y además es inclusivo, con lengua de signos y cualquier persona que esté preocupada o tiene alguna curiosidad sobre el impacto de los mares, no se lo puede perder disfrutando de un cine al aire libre.”

El festival se acerca a más de 200 jóvenes

El International Ocean Film Tour volumen 9 es más que un festival, acercando su mensaje a las nuevas generaciones con toda una serie de acciones educacionales en el sur de la isla. El mensaje de concienciación, defensa, y protección de los océanos ha llegado a más de 200 jóvenes del municipio, en una actividad de divulgación medioambiental previa al estreno celebrada en la Casa de la Cultura de Maspalomas el pasado 9 de noviembre.

Bajo el tema “Ciencia y Activismo”, la doctora Alicia Herrera Ulibarri y miembro de la Asociación Medioambiental Latitud Azul (expertos/as e investigadores/as de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) los chicos y chicas de los centros educativos de San Bartolomé de Tirajana han conversado sobre la importancia de la implicación desde todos los ámbitos para el cuidado y la protección del entorno.

Esta acción forma parte del reto de divulgar y concienciar que ha asumido el International Ocean Film Tour, que ha contado con un ciclo de charlas, talleres y actividades con los/as jóvenes del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esta es la meta que se ha propuesto el festival, que se afianza en Canarias después de varios años impartiendo charlas en centros educativos de secundaria. Estas actividades son enriquecedoras para ellos y ellas, embajadores/as de un futuro más sostenible, que tienen así la posibilidad de conocer la realidad con ponentes y colaboradores/as de primer nivel.

Visión multidisciplinar

Abordando desde una visión multidisciplinar y cercana el Cambio Climático, los y las jóvenes pueden reflexionar activamente sobre cómo afecta directamente en Gran Canaria y cómo la actitud de cada persona puede ser decisiva. Estas charlas y talleres buscan una indagación colectiva desde lo que ya saben, para complementarse con lo que la ciencia predice, sobre las decisiones que mejoran o empeoran la problemática, para plantear una reflexión común que incorporar a la vida diaria.

Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España por Kinema Producciones SL, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y la colaboración de Top Time Eventos, Sonocom Audiovisuales, Sea Shepherd España, la revista especializada AQUA y varias asociaciones de divulgación medioambiental como Latitud Azul, Ambiente Europeo y Oceans4lifegc.