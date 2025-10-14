El oro alcanza los 117 euros por gramo. Así se compran lingotes como inversión
Desde GM Joyerías nos da las claves para las transacciones mejor cotizadas del mundo
Granada - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
"Trump carece de filtros, pero eso no quiere decir que no tenga plan estratégico para la zona"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h