Ziga Samar: "Tenemos que intentar ganar, mejorar como equipo y dar siempre el máximo"

El CB Gran Canaria disputa el primer partido de esta temporada en casa. El conjunto amarillo recibe al Unicaja Málaga este sábado, a las 19 horas, en el Gran Canaria Arena. Sobre el rival, Ziga Samar indica que "el Unicaja es un gran equipo. En los últimos 4 o 5 años ha estado en el top de Liga Endesa, en el top de Champions y han cambiado algunos jugadores del año pasado, después de 2 o 3 años. Seguramente se han acomodado muy fácil y sí, esperamos un duelo muy interesante".

También añade el base del equipo isleño que "el público siempre nos da un plus, especialmente cuando estamos jugando en casa. También algunos están viajando, como los que estaban en Lisboa y en Madrid. Les agradezco mucho y siempre es bonito ver a la gente que te apoya en la grada".

"Calma e ir a por el siguiente partido. Hay que ir partido por partido y no pensar en lo que pasó y lo que puede pasar. Hay que centrarse en hoy y mirar lo que puede pasar", afirma el jugador del equipo grancanario.

EL MIÉRCOLES, SEGUNDA JORNADA DE LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

El Gran Canaria, tras la victoria contra el Benfica, afronta la segunda jornada de la competición europea contra el Le Mans. El partido se disputa el miércoles 15 de octubre, a las 20 horas, en el Gran Canaria Arena.