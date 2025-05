La UD Las Palmas se despide de La Liga con derrota ante el Español (2-0)

Gran Canaria - Publicado el 24 may 2025, 21:26

La UD Las Palmas realizó un más que correcto partido ante el Español y a punto estuvo de sumar en el día de hoy en un encuentro en que actuaba de juez, pero donde ya no se jugaba nada desde su descenso de categoría hace ya dos jornadas. El Español encaminó el partido en un penalti al nivel de las decisiones recibidas por los amarillos durante la liga. Pere Milla cerró el marcador y la permanencia perica.

El equipo local tras cinco derrotas consecutivas y sabiendo que dependían de ellos mismos, metieron más intensidad de forma inicial. Las Palmas controló mejor el encuentro en la primera fase tras el arranque periquito y con pausa controlaban el ritmo del partido.

En el descanso se mantenía el empate en el marcador, lo que junto a la victoria (3-0) del Leganés ante el Valladolid, hacía que el Español sintiera la presión del descenso sobre sus espaldas.

El arranque de los blanquiazules en el segundo tiempo denotó que la charla del míster en vestuario había calado, con juego directo y rápido y en búsqueda de portería amarilla.

Aún así fue Jaime Mata que, tras pase filtrado de Januzaj, tuvo la opción de poner a la UD por delante en el marcador. La oportunidad fue enviada a corner por Joan en última instancia.

Las Palmas estaba cuajando un buen partido cuando se produjo la jugada que rompió el equilibrio. Jugada entre desafortunada por parte de Essugo y sorprendente por parte del colegiado, donde se pita un penaltý más que dudoso que no desaprovecha Puado para adelantar a su equipo y poner nuevamente al Español en zona de salvación.

En los minutos finales Diego Martínez adornó sus estadísticas con los cateranos y junto con el juego de inicio de Sergio Viera, debutaron los también juveniles Arturo Rodríguez y Josito.

El Español, que tras el gol se sacudió parte de su presión, aprovechó en las botas de Pere Milla, tras un buen pase de Puado, y puso el 2-0 en el marcador, sentenciando así el encuentro y la salvación para el Espanyol.

Las Palmas termina con 32 puntos a 9 de la salvación y con 6 derrotas consecutivas que dejan a las claras, a pesar de momentos puntuales ilusionantes, que se ha estado muy lejos del objetivo.

Toca reflexionar sobre el futuro inmediato amarillo y ya no tanto de objetivos, sino de filosofías. Volver a la senda de la que no se tuvo que salir con amplia presencia de jugadores de la tierra, como parte de estilo que además agrada a la afición, o fichajes de bajo coste que además de cerrar puertas a los jóvenes filiales, no han aportado lo esperado por todos esta temporada, salvo honrosas excepciones.

FICHA TÉCNICA:

RCD Espanyol: Joan García; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko (Sergi Gómez, min 79), Edu Expósito (Kral, min 59), Pol Lozano (Pere Milla. Min. 46); Jofre (Alejo Véliz, min. 53), Roberto (Aguado, min 79), Puado. Entrenador: Manolo González.

UD Las Palmas: Dinko Horkaš, Marvin, Juanma Herzog (Josito, min 79), McKenna, Mika Mármol; Enzo Loiodice, Essugo (Arturo Rodríguez, min 69), Sergio Viera (Diego Martín, min 59); Manu Fuster, Jaime Mata (McBurnie. Min 79) y Benito (Januzaj. Min. 46). Entrenador: Diego Martínez.

Goles: 1-0 Puado -penalti- (min. 64). 2-0 Pere Milla (min. 82).

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz, colegio gallego. Amonestó al local Edu Expósito (min. 10), Calero (min. 41) y Javi Puado (min. 64). A los visitantes Marvin (min 25) y Januzaj (min. 94).

Incidencias: Partido correspondiente a la 38º jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium.