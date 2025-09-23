La solidez defensiva, una de las claves de la UD Las Palmas

Sigue avanzando la competición y la UD Las Palmas continúa mejorando en muchos aspectos del juego. Además de las tres victorias en las seis jornadas disputadas, el conjunto grancanario tiene estadísticas muy positivas, una de ellas los tantos encajados.

En este tramo que llevamos de temporada, ningún equipo ha sido capaz de marcarle más de un gol al conjunto grancanario, y en dos jornadas no ha encajado ningún tanto. Sin duda es una de las facetas claves para todos los equipos que buscan subir, encajar poco y ser sólidos en defensa. A partir de esa premisa, unido a la calidad y el talento de los jugadores de ataque, la UD Las Palmas puede ir avanzando en el objetivo de pugnar por una de las tres plazas de ascenso.

Si miramos la clasificación, en concreto el dato de los goles en contra, los mejores números los tienen tres equipos (Depor, Valladolid y Las Palmas), con 4 goles encajados. También podemos observar como clubes que ocupan las primeras plazas de la tabla han recibido dos goles por encuentro, el Racing de Santander, por ejemplo con 12 tantos encajados en seis partidos.

Además, si desglosamos los números de la UD Las Palmas vemos más datos positivos, como puede ser los tantos anotados. En esta estadística, el club isleño ha marcado 7 goles, una media de 1,16 tantos por encuentro.

Otro dato a tener en cuenta, los partidos fuera de casa. Solo Las Palmas, Depor, Racing y Mirandés, han sido capaces de lograr 2 victoria lejos de su campo en este tramo de campaña 2025-2026.

Actualmente, el equipo que dirige Luis García ocupa el sexto lugar de la tabla clasficatoria con 11 puntos, a 3 puntos de los dos primeros clasificados, Depor y Racing, respectivamente. Mientras que se sitúa a 2 puntos del tercero, el Racing, e igualado con el cuarto y quinto, el Valladolid y el Andorra, respectivamente.

540 minutos disputados y datos positivos. El objetivo, seguir mejorando y puntuando. El próximo rival, la UD Almería.