El Rocasa Gran Canaria se sitúa en la segunda plaza tras la victoria ante el Elche

Buen comienzo de un Rocasa que se mostraba firme en defensa y aprovechaba sus veloces transiciones para endosar un parcial de 3-0 en apenas dos minutos de juego, gracias al acierto de María Gomes por partida doble y de Haridian. El Elche lograba reponerse de su mal arranque y devolvía el parcial con intereses a las grancanarias, que a los 8 minutos de juego se veían por detrás en el marcador en una remontada meteórica de las ilicitanas (3-4).Tras un arranque trepidante en el que la alegría iba por barrios las defensas y la falta de puntería se convertían en las protagonistas, con el marcador inalterable y con la madera de protagonista en una doble ocasión del Elche en la que Silvia Navarro intimidaba a sus dos atacantes en sendos mano a mano superado el minuto 13 de encuentro.Gabriela Clausson rompía la sequía desde los 7 metros en un remate inapelable que aumentaba la renta del BM Elche ante un Rocasa que no encontraba la manera de burlar la efectiva defensa de las de Joaquín Rocamora que volvían a ganar la espalda a la defensa teldense, que volvía a ver como su rival se plantaba completamente solo delante de Silvia Navarro para poner el 3-6 en un buen remate de Ana Isabel Martínez.Agni Zygoura en el 18 recortaba diferencias pero el Rocasa no terminaba de encontrar su mejor juego ante el rápido repliegue del Elche que no les permitía correr, recurriendo a la velocidad de Paula Valdivia para culminar la remontada con dos golazos de la internacional del Rocasa (6-6) a los 20 minutos de partido.El partido volvía a entrar en un ida y vuelta en el que se impondría el látigo de Sayna Mbengue que devolvía la ventaja en el marcador a 3 minutos del descanso con dos lanzamientos exteriores marca de la casa, al tiempo que la irrupción de la capitana María González en defensa daba una mayor solidez a las teldenses en la retaguardia.Sin embargo una pérdida tras robo y una rápida contra le servía al BM Elche para equilibrar el marcador al término de la primera parte tras batir Ana Isabel Martínez a Silvia Navarro (9-9).

Las tornas se invertían en el arranque de la segunda parte, con el BM Elche sorprendiendo con dos goles rápidos de Clausson y Gasco que amenazaban con marcharse en el marcador, pero el Rocasa tiraba de garra para mantenerse en el partido y Arinegua en un vuelo sin motor colocaba una diagonal perfecta para devolver la ventaja en el marcador superado el ecuador de la segunda mitad, manteniendo Silvia Navarro la barrera bajada en su portería con varias paradas antológicas (13-12). Elche no se rendía y Musons volvía a colocar las tablas en el marcador, pero la alegría duraba poco para las visitantes que veían como María Gomes colocaba un misil tierra - aire para mantener a las Guerreras de Telde por delante en el electrónico, entrando el partido en su recta final con dos tantos de ventaja para las de Carlos Herrera tras transformar a 6 minutos del final Haridian un lanzamiento desde los 7 metros (15-13).Rocasa recuperaba el control del juego en el mejor momento posible y comenzaba a mover contranquilidad el balón jugando con la ansiedad de su rival que sufría un nuevo mazazo en forma de gol al transformar Agni un lanzamiento tras penetrar por el centro de la defensa rival, colocando el 16-13 en el luminoso.Giselle Menéndez se encontraba con el palo y el Rocasa respiraba en un tramo final controlado por las teldenses ante un Elche que se resistía a caer y perder la segunda plaza, pero Silvia Navarro ejercía de mejor guardameta del mundo con dos paradas a bocajarro que certificaban el triunfo de las suyas ante un rival directo por el título por un 16-13 que hacía justicia a lo visto en el encuentro en la noche de hoy.