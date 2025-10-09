Marc Ciria en Esports COPE sobre los números del Barça: "Me dejan mucho más preocupado"

Marc Ciria, potencial candidato a las elecciones del Barça, atiende a Esports COPE desde los estudios de Barcelona. Está en pleno proceso de recogida de firmas, "creo que llegaremos" para evitar la venta de BLM "que no se pueda vender a ningún tercero", remarca. Necesitan unas 3.500 firmas.

Tras la llegada del presidente Laporta desde Roma tras el acercamiento con la nueva ECA y UEFA -de la mano de Nasser Al-Khelaifi y Ceferin, Ciria afirma: "yo siempre he defendido la creación de la Superliga porque la UEFA pensaba que tenía un monopolio. No me parece mal este acercamiento".

Y tras la confirmación sobre los ingresos por jugar fuera de España que: "hay muchas maneras de conseguir esos 5 millones de euros, estamos siendo expulsados del campo, nos quedaban los desplazamientos y esto es una mala noticia para el Barça, no debería permitir jugar en Miami, ya tenemos la gira en verano", sentencia

Sobre la situación del equipo: "confianza máxima en Flick, es capaz de gestionar el equipo como habíamos visto en pocas ocasiones estos años. Hay que dejarlo trabajar, competiremos por todo. El gran representante del Barça es Flick", sentenció Marc Ciria este jueves en Esports COPE.