El Rocasa Gran Canaria se clasifica para la fase final de la Copa de la Reina

El partido comenzó igualado durante los primeros 10 minutos (5-6). Las defensas eran sólidas y se imponían a los ataques. Sin embargo, fue con el 5-7 cuando las grancanarias reaccionaron y apretaron los dientes por medio de tres grandes acciones ofensivas de Alba Spugnini y Sayna Mbengue.



Ya en el ecuador de la primera parte, las teldenses dominaban el choque. Mucho más ritmo, más intensidad en defensa y cuando recuperaban el balón, la regla era clara, correr al contraataque. No lo dudó, y el técnico visitante paró el encuentro (11-9).



Sin embargo, a las canarias no les afectó el parón y continuaron saliendo rápido al contraataque gracias a unas grandes paradas de Ana Belén Palomino que permitían a las insulares irse a vestuarios con el resultado a su favor (18-14)



Tras el descanso, Grafometal La Rioja salió a disfrutar de lo que restaba de eliminatoria. No obstante, las grancanarias seguían ampliando diferencias gracias a una espectacular Palomino bajo palos. No le quedaba más remedio que al entrenador visitante pedir tiempo muerto para ajustar la defensa (23-16).



No dejaban de luchar las riojanas, apretaron en defensa y el partido entró en una fase donde las porteras y las defensas fueron las protagonistas. No obstante, apareció Alba Spugnini por partida doble para conseguir la máxima diferencia a favor de las teldenses (28-18).



El final del encuentro fue como todo el duelo, con mucho ritmo, ataques muy rápidos y sin apenas interrupciones por parte de ambos equipos. Sin embargo, las teldenses volvieron a apretar el acelerador en los minutos finales con Mizuki a la cabeza. Sayna Mbengue ponía el colofón con una gran acción final, Rocasa Gran Canaria ya tiene la clasificación a la fase final de la Copa de la Reina (40-26).