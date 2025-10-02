Todo preparado para la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025

Ya está todo preparado para una nueva edición de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025, que se celebrará el próximo 1 de noviembre.

La carrera retoma la Plaza de Canarias como salida y meta de un itinerario que incluirá la playa de Las Canteras, la zona Puerto, Mesa y López y el Arsenal, que abrirá un año más su icónico acceso a los participantes que recorrerán las distancias de 5 y 10 kilómetros.

La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria mantiene su circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza que los tiempos logrados en la carrera sean reconocidos oficialmente para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones de competiciones oficiales tanto a nivel nacional como internacional.

Este acto pone en valor el compromiso institucional y organizativo con una edición que volverá a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad. La implicación de todos ellos garantiza el éxito de la prueba reafirmando el esfuerzo coordinado de las entidades participantes por ofrecer una experiencia deportiva y ciudadana de primer nivel.

El objetivo de rebasar los 6.000 participantes alcanzados en la pasada edición

A un mes para su celebración, la emblemática cita nocturna tiene el objetivo de rebasar los 6.000 participantes alcanzados en la pasada edición. La prueba, convertida en toda una fiesta del running, volverá a llenar de luz y ambiente las calles de la capital grancanaria.

La Binter NightRun destaca además por su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad, ofreciendo inscripción gratuita para deportistas con discapacidad en las distancias de 5K y 10K, y desarrollando acciones que refuerzan su respeto por el entorno.