Mélani García: "Me hacía mucha ilusión volver a casa y disputar una temporada final"

Comenzaba la charla con Mélani García haciendo resumen de su trayectoria fuera de la isla de Gran Canaria, donde obtuvo el reconocimiento en la máxima categoría y obtuvo la internacionalidad: "Como primero experiencia fuera de Gran Canaria, con 18 años me fui a Barcelona, donde estuve tres temporadas, volví a Gran Canaria dos años, y tras las siguientes diez temporadas entre Bélgica, Francia y Barcelona, ahora es cuando estoy de vuelta".

Hablaba también la jugadora de la UD Taburiente de su experiencia internacional: "Es increíble como deportista jugar como internacional defendiendo tu selección, saliendo desde la isla, así que supercontenta de la experiencia".

Hablaba también de su vuelta como jugadora del Taburiente tras su largo periplo fuera de la isla: "Mi realidad es que yo me venía a retirada". Desveleba a modo de secreto bien guardado la portera grancanaria. "Yo ya quería colgar el stick y ponerme a estudiar, que estoy estudiando unas oposiciones, pero me hacía mucha ilusión volver a casa y disputar una temporada final. También por que el Taburiente venía hace algunas temporadas compitiendo a muy buen nivel, y la verdad es que cuando yo me fui competíamos para no descender y ahora me hacía especial ilusión competir por estos puestos de arriba", reconocía la jugadora.

Melania desvelaba cómo había terminado fichando por el equipo de su tierra: s"Acabando la liga me escribieron desde el Taburiente y empezamos a hablar. Realmente el contacto fue para entrenar porteras, pero al final terminé fichando como jugadora".

Hablámos con Mélani sobre su opinión como jugadora experimentada, sobre el secreto de la isla de Gran Canaria para tener en tantas modalidades deportivas equipos no sólo en máxima categoría, sino además con títulos constantes y en competiendo en Europa a buen nivel en muchos de los casos: "Es cierto que fuera de la isla hay una gran cultura deportiva, hay mucha más cantidad de deportistas, por lo que es mucho más fácil que salgan muchas jugadoras de calidad. Por volumen". Y añadía la jugadora: "Así que que saquemos deportistas de este nivel en la isla, tiene mucho mérito".

Respecto a la metas del Taburiente para esta temporada comentaba Mélani: "Hemos tenido una primera vuelta un poco caótica. Tenemos una plantilla corta, sumando además como cuatro lesiones importantes, entre ellas la mía con la rotura del menisco, que me ha impedido disputar ningún partido". Y añadía: "No soy de las que creo en la mala suerte, pero nos ha tocado". "El reto para esta segunda vuelta es volver a jugar todas juntas y salvar la situación. Ya estamos casi todas recuperadas y vienen algunos refuerzos". Añadia: "es un reto, pero con las ganas, actitud y trabajo que tiene el equipo vamos a salvar la situación".

Hablaba también Mélani de la cantera, de las jóvenes jugadoras que han llevado el peso del equipo en los peores momentos, rayando a muy buen nivel y siendo importantes. Hablaba también de la importancia en su etapa en la selección de saber ocupar un papel secundario cuando el tocó en la Seleccción Española, siempre aportando al grupo.

En definitiva, más que recomendable la escucha de la entrevista mantenidad con Mélani García, portera internacional y de la UD Taburiente, en los micrófonos de Deportes Cope Gran Canaria.