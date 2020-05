La Liga Endesa elige Valencia como sede de la fase final de la competición

And the winner is... Valencia. Ya está elegido el lugar en el cual se llevará a cabo la fase final por el título de la Liga Endesa, que acordó que se dispute el torneo que enfrentará a los doce primeros equipos clasificados cuando se paralizó la Liga por la emergencia sanitaria. Para ello, la ACB ha preparado un formato de dos grupos con 6 equipos en cada uno de ellos. En el Grupo A de la fase final de la competición estarán los equipos del Barça, Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao, Kirolbet Baskonia, Unicaja de Málaga y Juventut de Badalona, mientras en el Grupo B, según el formato que ha preparado la Liga ACB, junto a Real Madrid, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valencia Basket y San Pablo Burgos.

Valencia cuenta con el Pabellón de la Fuente de San Luis y la ciudad deportiva de L'Alquería del Basket como instalaciones para desarrollar los entrenamientos y también los encuentros para completar la actual competición 2019-2020. Hay que recordar que para albergar esta cita también estabana pugnando Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Andorra, Almería, Mahón (Menorca), Tenerife y Gran Canaria.

Ya hay sede, con los equipos entrenando para preparar la cita, y Valencia, ciudad que ya se prepara para vivir uno de los acontecimientos más relevantes del baloncesto europeo. Ahora falta decidir la configuración de los partidos y los horarios de los encuentros. Pero lo más importante, los equipos volverán a competir.