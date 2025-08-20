Lakovic: "Estoy contento con el equipo y con el esfuerzo del club para formar esta plantilla"

El CB Gran Canaria ya planifica la temporada 2025-2026. En la jornada de hoy el equipo amarillo llevó a cabo la primera sesión preparatoria de cara a lograr la mejor puesta a punto para el inicio de la temporada el El técnico del conjunto amarillo Jaka Lakovic analiza la vuelta al trabajo y los objetivos para esta campaña.

Lakovic señala que "empezamos la pretemporada y estamos muy ilusionados por el reto. Vamos a prepararnos bien. Estoy contento con el equipo y con el esfuerzo del club para hacer el equipo. Ahora toca acoplar a los nuevos jugadores con los jugadores veteranos. Ellos tienen que enseñar el camino y la forma en la que queremos trabajar".

También indica el entrenador del equipo isleño que "es un equipo construido con bastantes nuevos jugadores, por lo que el equipo pierde un poco de conocimiento entre ellos, así que necesitaremos tiempo para que todos se acoplen. La idea y la ambición en postemporada era mejorar en el aspecto físico y atlético para poder dar ese plus en este aspecto. Creemos que hemos hecho los deberes en esto y toca demostrarlo".

Sobre los jugadores que se encuentran disputando competiciones con sus selecciones, Jaka Lakovic afirma que "ahora mismo tenemos fuera a Brussino, Kuath y Angola. Kuath ya ha terminado el AfroBasket con Sudán del Sur y debería acoplarse en breve, al menos este es mi deseo. Angola y Brussino aún no han empezado la AmeriCup. Esperamos que se unan lo antes posible para que todos se acoplen y para que todos sigamos la misma línea. Entonces, estamos a la espera de esto. Solamente desear que vuelvan sanos".