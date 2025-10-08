Kirian: "Estoy muy agradecido por el cariño que he recibido durante todo este tiempo"

Kirian analiza su vuelta a los terrenos de juego y valora la trayectoria del equipo en este tramo de competición. El futbolista del conjunto amarillo señala que "he estado muy tranquilo, con familia y amigos. Muy contento por volver".

"Quería que durase un poco más, ese momento de celebrar la victoria con los compañeros fue lo que sin duda más disfruté", añadió el jugador de la UD Las Palmas.

Sobre el rival de esta jornada, Kirian Rodríguez afirma que "el Granada ha entrado en buena dinámica, transita bien. Creo que va a ser un partido bastante complicado, el estadio querrá apretar y tenemos que tratar de ser dominantes en el partido".

Además, el centrocampista del cuadro isleño tuvo palabras de elogio para Luis García y señala que "el mister me encanta, tiene mucha comunicación conmigo. Me estoy divirtiendo muchísimo en los entrenamientos. Lo que quiere de mi es mi forma de ser, no pide otra cosa que no sea el Kirian que hemos visto siempre".

"Estaba muy concentrado pero es cierto que luego vi vídeos en casa, tenía justo a mis padres en la grada y se les salieron las lágrimas. Estoy más que agradecido por el cariño recibido no solo el domingo, sino durante todo el tiempo hasta llegar aquí" comenta Kirian.

Kirian ha recibido muchas muestras de cariño, aunque habla de una particular: "El sábado recibí la llamada de Luis de la Fuente, me sorprendió. No me lo esperaba para nada y le agradezco el detalle. Sentí una alegría personal por parte de él al saber que estaba convocado".