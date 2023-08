Julián Araujo: "Tuve claro que la UD Las Palmas era la mejor opción para mí"

Julián Araujo aseguró en su presentación como jugador de la UD Las Palmas que "estoy muy feliz de estar aquí, el primer entrenamiento ha ido bien. Agradezco a los compañeros que me hayan recibido con los brazos abiertos".

Sobre sus objetivos destacó: "vine a crecer. Soy muy joven y me gusta aprender. Sé que el modelo de juego es parecido al del FC Barcelona, hablé con Xavi y tuve claro que esta era la mejor opción para mí".

Sobre sus cualidades, Araujo comentó que "me gusta atacar y defender, el primer trabajo de un lateral es defender, pero me gusta dar asistencias también".

También indicó que "hablé con Pedri estos días y me dijo que la isla es espectacular, me habló muy bien del equipo y del modelo de juego. Creo que este año me van a hacer crecer y yo a mis compañeros".