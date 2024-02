Juan Espino 'El Trota' anuncia su retirada

El luchador grancanario Juan Espino, el primer español en ganar un combate en la UFC -la liga de artes marciales mixtas en Estados Unidos- competirá por última vez el próximo 23 de marzo, tras su retirada oficial de la actividad profesional en abril del año pasado debido a las lesiones, en un evento de despedida que se celebrará en el Gran Canaria Arena.



"En principio, va a ser la última vez en la que pueda luchar como 'El Trota', quiero hacer lucha canaria, quiero ese día poder luchar como el puntal que fui, o por lo menos intentar hacerlo lo mejor que pueda; quiero luchar como 'El guapo', hacer un combate de MMA (artes marciales mixtas) contra alguien que también es una leyenda en su campo, y también quiero luchar como 'El León Blanco' (su apodo en la lucha de Senegal)", ha declarado este lunes Espino.



El luchador ha admitido que no sabe siquiera si podrá llevar a cabo los tres combates, pero que por ello durante el evento, denominado 'La Despedida', tendrán lugar otras peleas profesionales de luchadores como el cubano-australiano Héctor Lombard, un combate multicultural y multidisciplinar en el que se buscará quién es el mejor luchador del mundo, así como una lucha de celebridades entre los que participarán diferentes artistas de música, actores, comediantes, presentadores de televisión y deportistas.



"Creo que siempre es bueno retirarse estando en un buen momento”, ha explicado el deportista en relación a su salida anunciada el año pasado y al señalar que su nivel ya estaba bajando y que, aunque todavía tiene algo de madera para seguir rindiendo, "no quería tener ese mal sabor de boca de tener que retirarme haciendo un mal papel".



Aún así, el luchador ha admitido que no podía permitir que las lesiones le apartaran del deporte como lo hicieron, motivo por el que este evento de despedida es una manera de irse del deporte luchando, como a él le gusta, "luchando en casa, luchando delante de mi gente y dándoles el cariño que he recibido porque si he llegado tan lejos siempre ha sido gracias al apoyo de toda la gente que me ha seguido y sobre todo la gente de mi isla, mi familia y mis amigos".



"La única que no está de acuerdo es mi madre, que dice que ya está bien de seguir luchando, que después cuando me digas que te duele el cuerpo no te voy a creer porque sigues con ganas de seguir peleando", ha revelado quien ha sido seis veces campeón del mundo en grapping.



Esta despedida, organizada con la colaboración del Cabildo grancario, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido definida durante la presentación por Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno canario como "un evento multicultural, un evento como nunca se ha celebrado antes y que mezcla distintas modalidades de lucha".



"Que se pueda celebrar en nuestra isla para su despedida es para nosotros un auténtico placer, un auténtico lujo y un auténtico orgullo", ha añadido Sabroso.



Clara Campoamor, concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que este va a ser uno de los eventos deportivos de lucha más importantes que van a tener lugar en la ciudad a lo largo del año y ha mostrado también su orgullo y admiración por el deportista.



"Hablar de Juan Espino es hablar de esfuerzo, de superación, de dedicación, de sacrificio y sobre todo de trabajo, de mucho trabajo. Su empeño por mejorar y por superarse le ha llevado a lo más alto", ha declarado Campoamor.



Por su parte, Aridany Romero, responsable del área de Deportes del Cabildo grancanario, ha indicado que es clave llamar masivamente a este evento para que el Gran Canaria Arena se vista de gala "para despedir como se merece al deportista total, el mejor luchador de la historia de España de todas las disciplinas deportivas que engloban a la Real Federación Española de Lucha".