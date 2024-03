Jonathan Viera: "Pase lo que pase, el cariño que yo le tengo a este equipo y a esta afición no va a cambiar"

Jonathan Vieran vuelve a la que fue su casa en un encuentro que la UD Las Palmas se juega el volver a la senda de las victorias y por lo tanto conseguir ya de forma definitiva los 40 puntos con los que sueñan los equipos con la meta de la salvación. El Almería por su parte viene con la meta clara de conseguir su primera victoria en la Jornada 29ª del campeonato, que se dice pronto y agarrase a un hilo de esperanza que a todas luces parece imposible.

En relación a un posible gol suyo en el encuentro del próximo domingo y a pregunta de los medios, tiene claro Viera que en caso de marcar en el Gran Canaria no lo va a celebrar: "Pase lo que pase el domingo, mi amor por este equipo, el cariño que yo le tengo a este equipo, a este club y a esa afición no va a cambiar".

Preguntado por el tipo de recibimiento que espera en su primera apararión como rival de la UD Las Palmas en el que fue su estadio, dice desconocer el recibimiento que tendrá: "“Nunca había pensado que llegaría a jugar contra mi equipo en el estadio” y añadía: "Tampoco sé el recibimiento que me dará la afición. Yo sé que le tengo mi cariño que no cambiará nunca”. Sentenciaba finalmente: "Nunca me hubiese gustado jugar contra los míos. Veré gente a la que quiero mucho y que me criaron desde que tenía 14 años, pero luego, a jugar el partido y nada más".

Casi como si de una petición se tratara, comentó: “Que me reciban bien. He ascendido dos veces y he sido internacional jugando con la UD Las Palmas”.

Al ser preguntado por cómo va a vivir el partido, comentaba: "El fútbol y la pelota me llevarán a meterme en el encuentro”. Y añadió: “Me costará al principio, pero esto es lo que ha tocado y lo asumo como viene”.

Como si de un "Déjà vu" se tratara, al ser preguntado sobre un posible saludo entre él y el míster amarillo, comentaba: “No me preocupa si no me quiere saludar”.

Cómo no se volvió a hablar del affaire con el míster, como si de actualidad se tratara: “Ayudé a García Pimienta. No sé si nos cruzaremos o nos veremos. No me preocupa y no le doy importancia. Me centro en ser feliz. Si me quiere saludar lo saludaré. No estoy preocupado; para nada, cero. No he hablado más con él y no creo que hablemos más”.

“Quien me conoce sabe que siempre digo la verdad, guste más o menos. No quise hacer de entrenador, ni lo haré hasta cuando me retire. Lo único que hice es ayudar a todo el mundo en Barranco Seco, incluso a esos futbolistas que suenan ahora para la selección”. Y añadió: “Siempre ayudé al equipo aún sabiendo que me exponía más que los demás”.

“Mi amor por la UD Las Palmas, por esta camiseta y por la isla no va a cambiar”, sentenció. “Los dos últimos años en Gran Canaria fueron estresantes, al intentar ascender a la UD. Quiero disfrutar y ser feliz con mi familia. Estaba encantado en Las Palmas, porque es mi club, casa y es mi gente. Fue un desgaste mutuo. Si las cosas se hubiesen hablado el final habría sido diferente”.

Se volvía a hablar de todo lo aportado por el jugador a la UD Las Palmas: “Las cosas se habían podido hacer de otra manera sabiendo lo que he hecho por el club, renunciando incluso al dinero” “No guardo rencor. Siempre deseo que Las Palmas gane porque es mi equipo, es mi casa”.

Al ser preguntado por los que fueron sus compañeros vestidos de amarillo, comentó: "No todos tienen la misma manera de apoyar. No puedo acusar a nadie por no actuar. No todo el mundo es como Jonathan Viera”. Y añadió: “Me he escrito con algunos, y espero que sigan creciendo” futbolísticamente.

"En su larga intervención, habló el jugador también sobre el presidente amarillo: "Ha dicho la verdad: Intentó arreglarlo y yo le dije que no se podía arreglar”.

Sobre el técnico, valoró profesionalmente al míster: “García Pimienta es muy buen entrenador y seguirá creciendo. No lo valoro como persona”, añadiendo: “Es de los mejores entrenadores que he tenido. Si tenía problemas conmigo solo tenía que sentarse conmigo. Tengo una personalidad muy grande. Podría haberme dicho que el equipo podría seguir sin mí. Puede pensar lo que le apetezca”.

Y para finiquitar con un culebrón ya cerrado hace mucho tiempo y que toma actualidad ante la cercanía del encuentro entre amarillos e indálicos, finiquitaba Viera: “A estas alturas de mi carrera no me voy a plantear lo que pasó. El primero que quería salir era yo. Ahora estoy viviendo otra vida. No necesito ni quiero hablar” con García Pimienta.

Tuvo Jonathan Viera también palabras para el actual capitán del equipo amarillo. En relación a su juego comentó: "Lo veo muy bien, asumiendo galones. Le tocaba este momento” y en relación a su salida, sobre Kirian dijo: “Kiri hizo lo que pudo, a su manera. No le iba a exigir que hiciera por mí lo que hice yo por él”. Añadió: “Habló (por él) pero no le hicieron ni caso. No tengo nada que achacarle”..

Respecto a su actual equipo, los resultados finalmente han hecho que se produjera un nuevo cambio en la dirección del equipo desde el banquillo, y esto ha hecho que Pepe Mel y Viera se vuelvan a encontrar defendiendo la misma camiseta: “Conozco muy bien a Mel. Nos tenemos mucho aprecio mutuo. Ahora a disfrutar con él en estos diez partidos”, indicó.