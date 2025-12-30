Jesé Rodríguez: "Estoy jugando en el equipo de mi tierra, donde siempre he sido feliz"

La UD Las Palmas afronta este domingo la penúltima jornada de la primera vuelta en Segunda División ante el Real Zaragoza. El encuentro se disputa en el Ibercaja Estadio, a las 17.30 horas. Desde este lunes prepara el equipo que dirige Luis García este compromiso.

Sobre la actualidad del equipo, los objetivos y los próximos partidos habla Jesé Rodríguez. El delantero grancanario afirma que "pienso que estoy jugando en el equipo de mi tierra, donde siempre he sido feliz. Quiero devolver todo el cariño que me da esta gran afición y las cosas se verán. Lo más feliz sería volver a la Primera División. Pero hemos de ir paso a paso, ser inteligentes porque esta categoría es muy dura”.

También señala el futbolista del conjunto amarillo que "estamos expuestos a toda crítica, que será bien recibida si es constructiva. No puedo manejar lo que diga la gente. Está claro que hay cosas que no me gustan, porque es una cuestión de respeto. Tanto mis compañeros como yo lo damos todo al jugar en el momento que toca. Tengo que hablar cuando me toque y la mejor manera es jugando con la pelota”.

Tenemos que ir paso a paso, ser inteligentes porque esta categoría es muy dura” Jesé Rodríguez Jugador de la UD Las Palmas

“Me siento muy bien. En las vacaciones navideña he seguido mi plan de entrenamientos. El reencuentro con mis compañeros ha sido positivo, veo a la gente contenta”, comenta el delantero grancanario de la UD Las Palmas.