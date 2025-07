Jesé: “Pido disculpas a la afición y a Xavi Pimienta ya que fueron declaraciones desafortunadas en un momento de frustración importante”

El acto desarrollado en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, tuvo la presencia del Director Deportivo Luis Helguera y el Vicepresidente de la entidad Nicolás Ortega.

Helguera valora su incorporación: “es un jugador para las tres posiciones de ataque y firma por un año”.

Jesé comienza valorando su expierincia a lo largo de su trayectoria: “Vengo con la madurez de tener 32 años, he estado en muchas ligas y competiciones diferentes. Vengo con la ilusión de un canterano y con la veteranía de un hombre. Vengo a aportar mi veteranía para ayudar a los jóvenes y tengo una ilusión tremenda. Tengo ganas de estar mañana mismo con el grupo”.

Añadiendo: “Siempre he estado a disposición del club de mi tierra, al que he seguido de pequeño. Estoy aquí porque todos estamos de acuerdo, yendo en la misma dirección. Es así de fácil”.

En base a pregunta de los medios, Jesé habla de su buen amigo Jónathan Viera, recién fichado por el equipo amarillo: “Las palabras de Viera para mí son especiales, porque con él existe una gran amistad. Seguro que nos vamos a divertir; tengo ganas de estar con él en el campo”.

“Tengo las mismas ganas, pero tengo más ilusión que antes. Porque ahora tengo más conocimiento y experiencia del fútbol. No es tan importante lo que diga hoy, es más importante lo que haga a partir de mañana”, comenta con sentido común el jugador grancanario.

Con tiempo para la aficion, Jesé quiso tener un recuerdo para lo que fue su salida del equipo amarillo en su última etapa en la UD Las Palmas: “El primer mensaje a la afición es un recordatorio sobre el pasado. No salí de la mejor manera. Me fui cabreado después de perder el play off, tras un año que fue difícil. Pido disculpas a la afición y a Xavi Pimienta. Porque fueron declaraciones desafortunadas en un momento de frustración importante", Pero no quiso olvidar lo acaecido en en formato positivo en su última temporada: "Me fui con 12 goles y 8 asistencias, eso es lo positivo. Voy a trabajar y a aportar todo lo que pueda”.

En respuesta a qué número de goles le gustaría marcar en esta temporada, comenta: “No me gusta prometer cifras, es un error. Pero prometo que voy a sudar esta camiseta hasta que no pueda más. Daré todo lo que tengo dentro. Seguro que llegarán los buenos resultados. Estoy a disposición de cualquier rol, que marcará el rendimiento. Lo que decida el míster es totalmente respetable”.

Las redes sociales han sido un hervidero en los dos últimos días tras su fichaje: “Todas las opiniones son respetables. Me toca demostrar en los entrenamientos y en el campo, para revertir todas las opiniones y que la gente me apoye con mi rendimiento. Hay que echarle ganas, corazón y coraje”.

La meta para esta temporada está clara para el jugador gran canario: “El ascenso sería lo más especial para mí, porque es el club de mi tierra. Mi padre me llevaba de pequeño al Insular, donde veía todos los partidos. Vamos paso a paso, integrar a la gente joven. La dirección deportiva está haciendo las cosas bien, firmando a gente joven. Debemos ir paso a paso, sin marcar al inicio objetivos grandes. Cuando las cosas vayan saliendo bien iremos poco a poco a más”.

Tras la finalización del Stage de pretemporada en Marbella, Sandro se incorpora a los entrenamientos este domingo: "He visto detalles a Recoba. Tiene buena proyección como futbolista. Le ayudaremos. Toca asumir el rol de ayudar a los más jóvenes. Si los ayudas, ellos te ayudarán a ti. Vengo a poner mi granito de arena a todo lo que pueda aportar, también rindiendo deportivamente. Para eso estoy aquí”.

Y fihaliza hablando del dorsal, a pregunta de los compañeros: “He llegado el último. Veremos qué opciones de dorsales existen. No negaré que me gustaría tener el 10, porque siempre lo he tenido. Hay que respetar lo que decidan los compañeros”.