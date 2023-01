García Pimienta: "Tenemos que mejorar de cara a portería porque el equipo lo está haciendo muy bien"

García Pimienta analizó el triunfo de su equipo ante la SD Huesca a en la comparecencia posterior al encuentro afirmando que "Hemos salido con la intención de ganar el partido, independientemente del juego de nuestro rival. Hay que aprovechar las oportunidades, hoy nos ha tocado insistir y todos tienen que estar preparados para si hubiera ocasión de marcar gol".

En consonancia, dijo: “Lo que está haciendo el equipo es brutal, pero se puede seguir mejorando, hay que incrementar el juego e incluso generar más ocasiones de gol y seguir insistiendo de cara a la portería”.

Preguntado por el mercado de fichaje: “Loren es jugador del Betis y no lo voy a descubrir. Me parece un buen jugador. Andone no me ha dicho nada. Está comprometido con el equipo. Florin puede estar aquí sin problema alguno”.

En cuanto a futbolistas se refiere: “Nuke ha completado la semana de entrenamiento, pero le vamos a dar una semana más para que esté disponible para jugar más minutos para el partido ante el Burgos".

Para terminar, añadió: “Lo que está haciendo el equipo es brutal, pero se puede mejorar muchísimo. Por ocasiones propias y las propias del rival debemos ganar con más solvencia. Tenemos que mejorar de cara a portería porque el equipo lo está haciendo muy bien”.