García Pimienta: "Estoy contento con la plantilla que tenemos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha sugerido que modificará el próximo domingo en Girona la alineación que presentó en la jornada anterior en casa ante la Real Sociedad (0-0), y está convencido de que los goles "llegarán" si generan tantas ocasiones como en ese último encuentro.



El técnico catalán ha explicado este viernes en rueda de prensa que hasta ahora se han enfrentando a tres equipos "con perfiles muy diferentes", y aunque ha reconocido que en los dos primeros partidos apenas generaron ocasiones para marcar, ante el Mallorca en Gran Canaria (1-1) y en Mestalla frente al Valencia (1-0), sí lo hicieron frente al conjunto vasco "y es el camino a seguir".



Aunque quedó satisfecho del rendimiento de sus futbolistas pese al segundo tropiezo en la isla, Pimienta ha dejado entrever que el domingo "quizá no se vea el mismo once" que el utilizado ante el cuadro guipuzcoano.



"El equipo está bastante bien, contra la Real Sociedad fuimos combinativos pero también muy verticales, con ocasiones muy claras de gol, y ese es el camino a seguir; generando tantas oportunidades, estoy convencido de que los goles terminarán entrando", ha vaticinado.



Pimienta sabe que el domingo les espera un partido "exigente ante el Girona", un rival que está "en un momento dulce" y "consolidado en la categoría", que se ha reforzado "muy bien", además de mantener a su entrenador "y una idea muy clara de juego".



Por todo ello, cree que la UD Las Palmas deberá ofrecer su "mejor versión" para tener "opciones" de conseguir los tres primeros puntos de la temporada.



El técnico del equipo amarillo ha confirmado que el atacante Alberto Moleiro no está recuperado de sus molestias musculares que le han impedido debutar en la máxima categoría, por lo que el tinerfeño volverá a ser baja una jornada más, pero aprovecharán el parón que habrá en la competición la próxima semana para que pueda "recuperarse bien".

También afirmó García Pimienta que "estoy contento con la plantilla que tenemos, estamos muy compensados", ha asegurado el preparador barcelonés, quien tampoco espera "ningún movimiento de salida".