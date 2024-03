García Pimienta: "El equipo ha sabido competir y sufrir con un jugador menos"

García Pimienta atendío a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, tras la derrota ante el Fútbol Club Barcelona. Sobre el partido, el técnico de la UD comentó que "nos adaptamos a una situación a la que no estábamos acostumbrados, excepto este partido ante el Barça, hemos sido siempre vencedores en la posesión y esto hace que podamos llevar el partido a donde nos interese".

También señaló Pimienta que "la expulsión de Valles es correcta, no tengo nada que decir. La acción del fuera de juego no la he visto repetida muy clara y el cuarto árbitro nos ha comentado que lo han visto así".

Además, el entrenador del conjunto grancanario afirmó que "nosotros entrenamos siempre con un plan de partido, que es teniendo el balón. Nos ha tocado jugar con un jugador menos en un escenario así. Muy orgulloso por el equipo, ha sabido competir y sufrir con un jugador menos y, sin que un equipo como el Barça nos generase ocasiones muy claras".

Un partido especial para García Pimienta que indicó que "he estado aquí durante 28 años como entrenador, me he formado como jugador, entrenador y persona, pero ahora mismo estoy en la UD Las Palmas. Llevo tres años maravillosos en un club que me ha dado todo. Hemos sido capaces de jugar una promoción de ascenso y un ascenso directo. Estoy muy centrado en acabar la temporada lo mejor posible".