García Pimienta: "Debemos generar más ocasiones de gol"

García Pimienta compareció en la sala de prensa del Estadio de Mestalla tras la derrota ante el Valencia CF y señaló que "me sabe mal no haber puntuado porque no fuimos inferiores al Valencia".

También indicó que "viendo el partido desde el inicio y teniendo en cuenta el buen partido de Lemos de la semana pasada, pensamos darle continuidad. Es cierto que tuvo algún problema en la primera parte, por eso decidimos darle la entrada a Julián, iba a darnos nueva energía".

El entrenador del conjunto grancanario afirmó que "el equipo ha jugado muy bien, pero tenemos que llegar más a la portería contraria, ser mucho más profundos y verticales aunque no puedas acabar las acciones, generar muchas más situaciones de peligro. Estoy muy contento con cómo queda la plantilla en estos momentos. Todavía quedan unos días de mercado y si hay alguna opción que pensemos que nos pueda ayudar, la incorporaremos. Tiene que ser un jugador muy concreto que creamos que nos puede ayudar".