Bolo se la juega en La Rosaleda: "Hay que reaccionar ya"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez Bolo, ha sido contundente en la previa del crucial partido de este fin de semana en La Rosaleda: "el tiempo se acaba". El equipo oscense se enfrenta al Málaga, el mejor local de la categoría, con la urgencia de sumar una victoria que le permita reaccionar y salir de los puestos de descenso, a falta de 13 jornadas para el final de la liga.

Un Huesca mermado por las bajas

Bolo afronta el encuentro con un once condicionado por las ausencias, ya que no podrá contar con cinco de sus jugadores: Jesús Álvarez, Toni Abad, Liberto, Enol ni Joaquín Fernández. Esta situación genera serias dudas en la línea defensiva, donde Pulido es fijo, pero su acompañante en el centro de la zaga y la configuración de los laterales es una incógnita.

En el centro del campo, se espera que Michael asuma un papel protagonista tras sus buenos minutos frente al Albacete. Bolo ha confirmado que su fichaje fue estratégico, afirmando que "sabíamos que iba a ser un jugador importante", y que poco a poco "está entrando de mejor forma". Su presencia podría liberar a Sielva de tareas defensivas y potenciar un ataque que sufre una gran carencia, ya que el Huesca es el segundo equipo que menos goles ha marcado en la competición.

Hay que reaccionar ya, no hace falta hacer un buen fútbol"" Jon Bolo Entrenador del Huesca

El Málaga, un rival en estado de gracia

El desafío es mayúsculo, ya que el Málaga CF no solo es el mejor equipo en casa de la Segunda División, sino que llega con la moral alta y en plena lucha por el ascenso. Se espera que La Rosaleda presente un lleno absoluto, con cerca de 28.000 espectadores, para apoyar a un equipo que ha resurgido tras el cambio de entrenador. Además, el conjunto andaluz cuenta con jóvenes talentos como Chupe, David Larrubia y Dani Lorenzo, que están rindiendo a un gran nivel.

Pese a la dificultad, Bolo ha insistido en su receta para salir de la mala racha. El técnico ha declarado que se mantiene "fuerte, con ilusión y con ganas" y ha recordado las dos palabras que considera fundamentales: "trabajo y humildad". Para el entrenador, la clave es la unión del vestuario: "Si no estamos juntos, si cada uno remamos en una dirección, va a ser muy muy complicado".

Fin de semana clave para el deporte oscense

El fin de semana deportivo se completa con otras citas importantes. El Club Hielo Jaca se juega el pase a la final de la liga en el quinto y definitivo partido de semifinales contra el Majadahonda, tras perder los dos encuentros disputados en Madrid. El capitán, Alejandro Carbonell, admitió que el equipo afrontó esos partidos con exceso de confianza: "fuimos allí pensando que que íbamos a poder ganar fácilmente, y fuimos relajados".

Por su parte, el Bada Huesca de balonmano afronta una difícil salida a la cancha del Ciudad Real con el objetivo de alejarse de la zona baja de la tabla en la liga Asobal. En baloncesto, el Lobe Huesca La Magia visita al Getafe con la oportunidad de asegurar virtualmente su presencia en los playoffs de ascenso si consigue una victoria.