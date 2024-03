García Pimienta: "Ante el Barcelona tenemos que ser muy valientes"

García Pimienta compareció este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, antes del último entrenamiento que los amarillos llevarán a cabo en Gran Canaria. El técnico inició su intervención indicando que "será un partido muy difícil y muy exigente, el Barça está en su mejor momento de la temporada. Va a luchar por LALIGA, no me cabe ninguna duda".

Destacó también la calidad de la plantilla de Xavi Hernández: "Da igual quien juegue, tiene jugadores de primer nivel". Sobre lo que espera en el transcurso del partido: "Tanto ellos como nosotros queremos lo mismo, llegar a la portería contraria con la posesión del balón. Trataremos de competirles, como siempre hemos hecho. En un partido así hay que ser muy valientes", añadió.

Además, afirmó Garcíoa Pimienta que "estoy muy agradecido a todo lo que el Barça hizo por mi, es un club en el que he estado 28 años, me ha formado como entrenador, jugador y persona". A partir de ahí, ahora mismo estoy en Las Palmas, en Primera División y he conseguido algo muy difícil como conseguir el ascenso a Primera con un equipo y un sistema reconocibles".

También afirmó el entrenador del conjunto grancanario que "estamos pasando por un momento malo de resultados, hemos trabajado mucho a nivel de campo y vídeo, se cometen errores porque somos humanos, pero es que el equipo entrena y compite al 100%. Tengo muy claro que lo que quiero es que a Las Palmas le vaya bien y gane todos los partidos, evidentemente el partido de mañana será muy especial para mi".

Por su parte, el técnico del FC Barcelona Xavi Hernández comentó que "Las Palmas es un equipo que tiene personalidad, que no regala el balón y que presiona mucho. Será un partido difícil y un buen test de cara a lo que queda de temporada"