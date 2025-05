Diego Martínez: “Estoy convencido de que lo vamos a conseguir”

Diego Martínez compareció este viernes en rueda de prensa, antes de afrontar la cita frente al Valencia CF, mañana en el Estadio Gran Canaria. Sobre el rival amarillo comenta lo siguiente el técnico: “El Valencia es un rival muy fuerte siempre en la Liga, con una especial fase de los últimos meses donde está en un muy buen estado de confianza".

Queda claro que la UD Las Palmas va a pelear por la meta planteada a comienzo de temporada: “La principal virtud mañana será marcar un gol más como mínimo. Hubiésemos preferido estar 40 puntos por encima del descenso, pero eso está destinado a Real Madrid o Barcelona, no es nuestra realidad. Pero queríamos esto, llegar vivos a los cinco últimos partidos, con nuestra gente y con todas las opciones intactas”.

El equipo amarillo, como es habitual en la mayoria de las plantillas profesionales a estas alturas de la temporada, cuenta con bajas. El portugués Fabio Silva es duda por ahora: “Los necesitamos a todos, que todos estén. No hay tiempo ahora a nostalgia o añoranza. Estamos los que estamos y somos los que somos, siempre hemos afrontado todas las circunstancias como equipo y así lo haremos esta vez”.

Pregunta sobre los colegiados, comenta el míster: “Hay que respetar la honestidad de los colegiados. Y también creer en la honestidad de todos. Podemos estar o no con el criterio de una jugada. No podemos someter a los árbitros a una presión extra como hemos visto en las últimas semanas antes de la final de la Copa. Esto no puede ser porque no es bueno para el fútbol, para nuestros hijos y para la sociedad. Todos somos personas y tenemos sentimientos, esto trasciende lo profesional. Hay que ser muy cuidadosos con este tema”.

El equipo ha subido prestaciones en los últimos encuentros, donde se han sumado seis puntos de los últimos nueve en disputa: "Tiene mucho mérito lo que ha realizado la UD Las Palmas en los tres últimos partidos, sumando puntos y el nivel de juego que ha tenido. Esto me invita a tener confianza. Y, sobre todo, con nuestra tenemos que ser mucho más gente. Cuando el público compite lo tenemos que aprovechar, toda la isla está deseando ganar puntos y conseguir el objetivo".

Nuevamente Jajuzaj es protagonista ante los medios al ser preguntado por su posible entrada en el once titular, tras su buen partido ante el Athlétic Club de Bilbao: “Cuando llegué Januzaj fue titular, pero luego se lesionó, esto es un organismo vivo. Januzaj ha jugado ahora mismo en Las Palmas los mismos partidos que en los últimos tres años en los equipos que ha estado. Es un chico que nos ayuda mucho, creemos en él pero hay que cuidarlo. Queremos que esté y nos dé minutos de calidad en la medida que pueda, está haciendo un esfuerzo grande para aportarnos minutos de calidad".