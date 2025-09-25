Sergio Barcia: "Queremos hacernos fuertes en casa y esperamos conseguir los tres puntos"

El defensa gallego Sergio Barcia ha reconocido este jueves que espera que la UD Las Palmas ejerza la opción de compra que tiene sobre él y lo fiche en propiedad al término de la presente temporada.

El zaguero vigués, de 24 años, llegó el pasado verano en calidad de cedido por el Legia de Varsovia polaco, pero el club isleño se reservó una opción de compra no obligatoria al final del curso 2025-2026.

Barcia, titular indiscutible desde que comenzó la Liga Hypermotion, está "contento" en el conjunto grancanario, cuyo estilo de fútbol le "beneficia", según ha dicho en conferencia de prensa.

A su juicio, el entrenador del equipo amarillo, el asturiano Luis García, es "muy exigente", algo que "viene bien a todos los jugadores", ya que les pide "agresividad, tener salida de balón y personalidad".

El defensa gallego tiene claro que en Segunda División "hay que intentar mantener las máximas porterías a cero posibles", como ocurrió el pasado sábado en Leganés (0-1).

El buen comportamiento defensivo que muestra la Unión Deportiva es un trabajo "de todo el equipo, porque defendemos y atacamos once jugadores", pero subraya que también saben "defender con balón, y cuando toca sufrir, el equipo es capaz de ganar duelos, defender área... tenemos muchos registros".

El próximo sábado visitará el Estadio de Gran Canaria la UD Almería, un rival "muy complicado, con una gran plantilla", aunque Barcia cree que en la séptima jornada del campeonato aún es "pronto" para asegurar que será un partido entre dos rivales directos por el ascenso a Primera División.

"Hay que tener la mayor estabilidad posible y no dejarnos llevar por los resultados, porque los equipos pasan por rachas, buenas y malas; llevamos dos victorias seguidas, pero esto es muy largo, no tenemos que volvernos locos, aunque queremos hacernos fuerte en casa y esperamos conseguir los tres puntos", ha concluido.