Álvaro Valles: "El equipo compitió bien y tuvo muchas ocasiones de gol"

El portero de Las Palmas Álvaro Valles, que fue el jugador mas destacado de su equipo en la derrota (1-0) de este domingo en el campo del Sevilla, lamentó que al conjunto canario no le "sonríe la suerte" en este inicio de temporada.



"Intento ayudar el equipo lo máximo. Para nosotros es importante mantener la portería a cero. No ha podido ser y en un rechace ellos han marcado. A seguir. El equipo ha hecho cosas muy buenas. Por ocasiones, las hemos tenido claras para igualar o ponernos por delante", relató el portero del conjunto grancanario.



Cuestionado por la falta de gol de su equipo, no ocultó que eso se pregunta él "porque se llega bien, definiendo, pero los otros equipos también juegan", afirmó.



De un posible penalti sobre Sory Kaba de sergio Ramos, dijo que "desde la lejanía parece que hay contacto, pero el árbitro y el VAR han considerado que no era suficiente y no se puede hacer nada".