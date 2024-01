Enfado en Fuerteventura por el rechazo a la línea con Tarfaya: "Pedimos igualdad"

La presidenta del cabildo de Fuerteventura ha mostrado en Herrera en Canarias su enfado por las críticas que se han lanzado por parte de distintas administraciones a la reapertura de la línea marítima que une la isla majorera con el puerto marroquí de Tarfaya.

Lola García asegura no entender cómo en el puerto de La Luz, que tiene conexión con más de 60 países, no hay problema, se arme este revuelo con una línea que se va a poner en marcha y para la que están exigiendo el punto de inspección fronteriza.

La presidenta del cabildo rechaza las críticas de controles mal hechos, asegurando que piden la misma normativa que se usa en cualquier puerto de España: “No queremos controles laxos y por eso queremos las infraestructuras necesarias, con los recursos materiales y humanos que se necesiten”.

En este sentido, recuerda que la normativa fitosanitaria es la misma para todos los puertos, incluido el puerto de Luz. Una terminal de la que daba cifras, destacando el volumen de comercio que mantiene con Senegal. Según la presidenta insular, a Gran Canaria llegan 2 millones de toneladas de mercancía y en sentido contrario 500.000 toneladas de producto.

Fuerteventura busca proyectarse hacia África

Ese volumen de mercancía es lo que da pie a Fuerteventura para intentar potenciar su conexión con África, un continente que está en pleno desarrollo y con empresas que se están instalando allí. "Por eso, Fuerteventura tiene que mejorar sus infraestructuras para crecer económicamente", insistía.

García hace bandera de su isla y considera que "ya no hay islas mayores o menores, no necesitamos que nos tutelen, tenemos que tener los mismos derechos y queremos las mismas condiciones. A lo mejor no llegamos a 60 conexiones, pero por lo menos queremos una. Me enfada que nos quieran seguir tutelando, como si fuéramos islas de primera e islas de segunda", señalaba en COPE.